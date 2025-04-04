04 апреля 2025

Американский бизнесмен сравнил города в России и США

Бизнесмен Саттон: города в США менее технологически развиты, чем российские
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт в России лучше развит, чем в США
Общественный транспорт в России лучше развит, чем в США Фото:

В России города технологически лучше развиты, чем в США. Инфраструктура цифровых сервисов в РФ обогнала американские. Об этом рассказал бизнесмен из США Джон Саттон.

«В Москве можно повсюду электронно купить еду, оплатить проезд в метро или автобусе. Сан-Франциско сильно отстает в плане развития инфраструктуры, хотя здесь находится Google», — передает РИА Новости слова Саттона.

По мнению бизнесмена, в Америке до сих пор распространены стереотипы о России, якобы там пустые полки в магазинах и бандиты на улицах. А по факту страна развивается быстрыми темпами, которым можно позавидовать, отметил Саттон.

Ранее иностранный блогер «Insef» рассказал, что в Москве очень чистые улицы и нет бомжей. Россия выглядит прекрасно, отметил гость.

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В России города технологически лучше развиты, чем в США. Инфраструктура цифровых сервисов в РФ обогнала американские. Об этом рассказал бизнесмен из США Джон Саттон. «В Москве можно повсюду электронно купить еду, оплатить проезд в метро или автобусе. Сан-Франциско сильно отстает в плане развития инфраструктуры, хотя здесь находится Google», — передает РИА Новости слова Саттона. По мнению бизнесмена, в Америке до сих пор распространены стереотипы о России, якобы там пустые полки в магазинах и бандиты на улицах. А по факту страна развивается быстрыми темпами, которым можно позавидовать, отметил Саттон. Ранее иностранный блогер «Insef» рассказал, что в Москве очень чистые улицы и нет бомжей. Россия выглядит прекрасно, отметил гость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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