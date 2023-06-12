Пользователи YouTube пришли в восторг от красоты и чистоты Москвы

По мнению западных пользователей, Москва выглядит лучше, чем большинство европейских городов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Иностранный блогер «Insef» выложил видеоролик, где прогуливается по Москве в течении 40 минут. Видео он опубликовал на своем youtube-канале. Европейцы были в восторге от увиденного.

«Чистые улицы, нет бомжей, нет полных людей, нет громкого баса из машин, мало машин. Россия выглядит прекрасно», — прокомментировал видео пользователь Brett Burnsine. Подписчик канала Sam Roy отметил, что в Москве все идеально чисто.

Пользователь с ником shareall подчеркнула, что в России красивые люди и культура. «Москва выглядит намного лучше, чем большинство европейских городов», — отметил подписчик Urial Rai. По его мнению, антироссийские санкции не сработали.

Зритель канала Andrew Vo назвал Москву чистой и уютной европейской столицей. «О России и русских на Западе много лжи», — отметил он. Американец Grott! задался вопросом, когда появятся рейсы между Россией и США. У него появилось желание посетить Москву.

Ранее стало известно, что иностранные фанаты футбола помогают российским военнослужащим из добровольческого батальона «Москва». Фанаты сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» привозят гуманитарную помощь, а поляки и итальянцы оказывают поддержку на уровне личных контактов. Отношения между поляками и украинских беженцев стали ухудшаться, потому что многие из них разговаривают на русском языке. Об этом сообщила президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка. «Многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки», — отметил он, передает телеканал 360.