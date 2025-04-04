04 апреля 2025

В ЯНАО родственникам погибших героев СВО вручили награды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония прошла 4 апреля
Церемония прошла 4 апреля Фото:

В Пуровском районе ЯНАО семьям двух погибших на фронте военнослужащих вручили государственные награды. Супруге Алексея Айваседо передали Орден Мужества, а родным Дмитрия Киндерова передали медаль.

«Глава Пуровского района Кирилл Трапезников вручил Орден Мужества супруге погибшего бойца СВО Алексея Айваседо и медаль „4-й отряд добровольцев „Барс““ семье погибшего Дмитрия Киндерова», — сообщили власти района в telegram-канале. Церемония прошла 4 апреля.

В награждении также принимал участие начальник отделения военного комиссариата Сергей Солодянкин. Он отметил, что мы должны помнить героям и передавать память о них потомкам.

Накануне в Салехарде в торжественной обстановке прошла церемония вручения Орденов Мужества семьям четырех бойцов, которые отдали жизнь, защищая Родину в зоне СВО. Вместе с главой города Алексеем Титовским награды вручал Герой России Рустам Сайфуллин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пуровском районе ЯНАО семьям двух погибших на фронте военнослужащих вручили государственные награды. Супруге Алексея Айваседо передали Орден Мужества, а родным Дмитрия Киндерова передали медаль. «Глава Пуровского района Кирилл Трапезников вручил Орден Мужества супруге погибшего бойца СВО Алексея Айваседо и медаль „4-й отряд добровольцев „Барс““ семье погибшего Дмитрия Киндерова», — сообщили власти района в telegram-канале. Церемония прошла 4 апреля. В награждении также принимал участие начальник отделения военного комиссариата Сергей Солодянкин. Он отметил, что мы должны помнить героям и передавать память о них потомкам. Накануне в Салехарде в торжественной обстановке прошла церемония вручения Орденов Мужества семьям четырех бойцов, которые отдали жизнь, защищая Родину в зоне СВО. Вместе с главой города Алексеем Титовским награды вручал Герой России Рустам Сайфуллин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...