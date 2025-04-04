В Пуровском районе ЯНАО семьям двух погибших на фронте военнослужащих вручили государственные награды. Супруге Алексея Айваседо передали Орден Мужества, а родным Дмитрия Киндерова передали медаль.
«Глава Пуровского района Кирилл Трапезников вручил Орден Мужества супруге погибшего бойца СВО Алексея Айваседо и медаль „4-й отряд добровольцев „Барс““ семье погибшего Дмитрия Киндерова», — сообщили власти района в telegram-канале. Церемония прошла 4 апреля.
В награждении также принимал участие начальник отделения военного комиссариата Сергей Солодянкин. Он отметил, что мы должны помнить героям и передавать память о них потомкам.
Накануне в Салехарде в торжественной обстановке прошла церемония вручения Орденов Мужества семьям четырех бойцов, которые отдали жизнь, защищая Родину в зоне СВО. Вместе с главой города Алексеем Титовским награды вручал Герой России Рустам Сайфуллин.
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