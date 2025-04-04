За челябинского хоккеиста-миллиардера взялась налоговая и приставы

Долг уроженца города Коркино (Челябинская область), хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России увеличился до 78 тысяч рублей. Кроме того, спортсмен задолжал судебным приставам. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Еще в январе текущего года долг Панарина перед ФНС составлял 75 тысяч рублей. В феврале, после того как информация о долгах стала известна общественности, Панарин заявил, что намерен погасить задолженность. Но долг не только не был погашен, но и увеличился до 78 тысяч», — говорится в сообщении.
Кроме того, Панарина разыскивают судебные приставы. Причина — долг его благотворительного фонда, который составляет 1000 рублей.
Как сообщало URA.RU ранее, нападающий команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин не может погасить долг перед ФНС. При этом, его заработная плата составляет чуть более 1,14 млрд рублей.
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