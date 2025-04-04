04 апреля 2025

За челябинского хоккеиста-миллиардера взялась налоговая и приставы

Долг хоккеиста Панарина перед ФНС России увеличился до 78 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФНС требует от спортсмена крупную сумму
ФНС требует от спортсмена крупную сумму Фото:

Долг уроженца города Коркино (Челябинская область), хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России увеличился до 78 тысяч рублей. Кроме того, спортсмен задолжал судебным приставам. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Еще в январе текущего года долг Панарина перед ФНС составлял 75 тысяч рублей. В феврале, после того как информация о долгах стала известна общественности, Панарин заявил, что намерен погасить задолженность. Но долг не только не был погашен, но и увеличился до 78 тысяч», — говорится в сообщении.

Кроме того, Панарина разыскивают судебные приставы. Причина — долг его благотворительного фонда, который составляет 1000 рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, нападающий команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин не может погасить долг перед ФНС. При этом, его заработная плата составляет чуть более 1,14 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Долг уроженца города Коркино (Челябинская область), хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России увеличился до 78 тысяч рублей. Кроме того, спортсмен задолжал судебным приставам. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Еще в январе текущего года долг Панарина перед ФНС составлял 75 тысяч рублей. В феврале, после того как информация о долгах стала известна общественности, Панарин заявил, что намерен погасить задолженность. Но долг не только не был погашен, но и увеличился до 78 тысяч», — говорится в сообщении. Кроме того, Панарина разыскивают судебные приставы. Причина — долг его благотворительного фонда, который составляет 1000 рублей. Как сообщало URA.RU ранее, нападающий команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин не может погасить долг перед ФНС. При этом, его заработная плата составляет чуть более 1,14 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...