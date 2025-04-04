04 апреля 2025

В Тюмени школьник угодил под колеса авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Со слов очевидцев, ребенок травмировал позвоночник
Со слов очевидцев, ребенок травмировал позвоночник Фото:

В Тюмени на улице Чаплина вечером 4 апреля произошло ДТП. Со слов очевидцев, машина сбила 14-летнего подростка.

«Машина сбила пацаненка 14 лет. ДТП произошло на Чаплина, примерно в 21:30», — передает сообщение очевидца telegram-канал «ЧС Тюмень».

Свидетели также уточнили, что на место ДТП прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. У пострадавшего возможен перелом таза и ушиб позвоночника.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.

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В Тюмени на улице Чаплина вечером 4 апреля произошло ДТП. Со слов очевидцев, машина сбила 14-летнего подростка. «Машина сбила пацаненка 14 лет. ДТП произошло на Чаплина, примерно в 21:30», — передает сообщение очевидца telegram-канал «ЧС Тюмень». Свидетели также уточнили, что на место ДТП прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. У пострадавшего возможен перелом таза и ушиб позвоночника. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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