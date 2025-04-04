В Тюмени школьник угодил под колеса авто

Со слов очевидцев, ребенок травмировал позвоночник
В Тюмени на улице Чаплина вечером 4 апреля произошло ДТП. Со слов очевидцев, машина сбила 14-летнего подростка.
«Машина сбила пацаненка 14 лет. ДТП произошло на Чаплина, примерно в 21:30», — передает сообщение очевидца telegram-канал «ЧС Тюмень».
Свидетели также уточнили, что на место ДТП прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. У пострадавшего возможен перелом таза и ушиб позвоночника.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
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