Умер сценарист «9 роты» и «Стиляг» Юрий Коротков

Умер сценарист Юрий Коротков, который написал текстовую основу для фильмов «9 роты» и «Стиляги». Ему было 69 лет, сообщает журналистка Арина Бородина.
«Умер известный сценарист Юрий Коротков. Он учился сначала в Литинституте, потом на Высших сценарных курсах в Мастерской Семена Лунгина у Валерия Фрида», — пишет Бородина.
Юрий Коротков написал сценарии к таким фильмам, как «Затерянный в Сибири», «Волкодав», «9 рота» и «Стиляги». Имя Короткова, кстати, друзья и коллеги «подарили» одному из главных героев сериала «Каменская».
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