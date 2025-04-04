04 апреля 2025

Умер сценарист «9 роты» и «Стиляг» Юрий Коротков

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Сценарист Коротков скончался на 70 году жизни
Сценарист Коротков скончался на 70 году жизни Фото:

Умер сценарист Юрий Коротков, который написал текстовую основу для фильмов  «9 роты» и «Стиляги». Ему было 69 лет, сообщает журналистка Арина Бородина. 

«Умер известный сценарист Юрий Коротков. Он учился сначала в Литинституте, потом на Высших сценарных курсах в Мастерской Семена Лунгина у Валерия Фрида», — пишет Бородина. 

Юрий Коротков написал сценарии к таким фильмам, как «Затерянный в Сибири», «Волкодав», «9 рота» и «Стиляги». Имя Короткова, кстати, друзья и коллеги «подарили» одному из главных героев сериала «Каменская».

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Умер сценарист Юрий Коротков, который написал текстовую основу для фильмов  «9 роты» и «Стиляги». Ему было 69 лет, сообщает журналистка Арина Бородина.  «Умер известный сценарист Юрий Коротков. Он учился сначала в Литинституте, потом на Высших сценарных курсах в Мастерской Семена Лунгина у Валерия Фрида», — пишет Бородина.  Юрий Коротков написал сценарии к таким фильмам, как «Затерянный в Сибири», «Волкодав», «9 рота» и «Стиляги». Имя Короткова, кстати, друзья и коллеги «подарили» одному из главных героев сериала «Каменская».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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