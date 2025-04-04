04 апреля 2025

Курганский рэпер Чеховлад напишет посмертный совместный трек с Пашей Техником. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнитель записывает новый трек
Исполнитель записывает новый трек Фото:

Рэпер из Кургана, выступающий под псевдонимом Чеховлад, записывает посмертный совместный трек с Пашей Техником. Об этом музыкант сообщил в соцсети.

«Пишу посмертный совместный релиз с Пашей Техником», — рассказал Чеховлад на своей странице во «ВКонтакте». Техник недавно умер в Таиланде на 41-ом году жизни.

Проблемы со здоровьем у артиста были на почве наркотической и алкогольной зависимостей, с которыми Техник старался справиться. Он неоднократно проходил лечение в рехабе, но спустя время вновь срывался. Рэпер, несмотря на статус андеграундного артиста, имеет в Рунете довольно большую известность. По большей части это связано не с его творчеством, а с эпатажным поведением. 

Скоро появится трек с рэпером
Скоро появится трек с рэпером
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Рэпер из Кургана, выступающий под псевдонимом Чеховлад, записывает посмертный совместный трек с Пашей Техником. Об этом музыкант сообщил в соцсети. «Пишу посмертный совместный релиз с Пашей Техником», — рассказал Чеховлад на своей странице во «ВКонтакте». Техник недавно умер в Таиланде на 41-ом году жизни. Проблемы со здоровьем у артиста были на почве наркотической и алкогольной зависимостей, с которыми Техник старался справиться. Он неоднократно проходил лечение в рехабе, но спустя время вновь срывался. Рэпер, несмотря на статус андеграундного артиста, имеет в Рунете довольно большую известность. По большей части это связано не с его творчеством, а с эпатажным поведением. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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