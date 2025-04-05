В СовФеде назвали странной идеей не звать Россию на юбилей Победы в Германии

Странно отмечать победу без победителя, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Так политик прокомментировал СМИ инициативу МИД Германии исключить представителей России и Белоруссии из мероприятий по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
«Странно отмечать победу без победителей, но в этом вся суть современной Европы. Казалось невозможным переписать итоги великой войны и 80-летнюю историю послевоенного мира, но сегодня мы видим, что возможно все», — заявил сенатор. Его слова приводят РИА Новости.
По его словам, подобные решения демонстрируют, что ложь стала основой европейской политики. Политик напомнил о решающем вкладе советского народа в разгром нацизма. Германия не хочет видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященные падению Третьего рейха, писала газета Berliner Zeitung со ссылкой на документ МИД ФРГ.
Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин назвал позорным факт неприглашения РФ на церемонию, посвященную 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Пленных из крупнейшего нацистского концлагеря в истории освободила Красная армия, а не союзные войска.
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