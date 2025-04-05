Некоторые украинцы, ранее выражавшие боевой настрой, теперь стремятся покинуть страну и избегают службы в ВСУ. Об этом сообщают итальянский журналист Паоло Хуттер.
Один из героев репортажа Хуттера, ранее заявлявший о готовности сражаться с Россией, оказался в Европе. «Я был очень удивлен, когда он ответил, что сейчас находится в европейской столице <…> Cначала я подумал, что он находится в ЕС по какому-то особому разрешению правительства. Вместо этого он ответил, что сбежал», — написал Паоло Хуттер в издании Il Fatto Quotidiano.
Дополнительно, журналист описывает общую атмосферу страха и неопределенности среди украинцев. Например, другой опрошенный журналистом украинец выражает опасения по поводу мобилизации и принудительной отправки на фронт, избегая выхода из дома. Многие из них видят единственным выходом из текущей ситуации заморозку конфликта и приобретение более мощного вооружения для обеспечения безопасности страны.
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