IFQ: готовые сражаться с Россией украинцы уклоняются от службы в ВСУ

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Бойцы ВСУ, собиравшиеся сражаться с ВС РФ, бегут из страны
Бойцы ВСУ, собиравшиеся сражаться с ВС РФ, бегут из страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторые украинцы, ранее выражавшие боевой настрой, теперь стремятся покинуть страну и избегают службы в ВСУ. Об этом сообщают итальянский журналист Паоло Хуттер.

Один из героев репортажа Хуттера, ранее заявлявший о готовности сражаться с Россией, оказался в Европе. «Я был очень удивлен, когда он ответил, что сейчас находится в европейской столице <…> Cначала я подумал, что он находится в ЕС по какому-то особому разрешению правительства. Вместо этого он ответил, что сбежал», — написал Паоло Хуттер в издании Il Fatto Quotidiano

Дополнительно, журналист описывает общую атмосферу страха и неопределенности среди украинцев. Например, другой опрошенный журналистом украинец выражает опасения по поводу мобилизации и принудительной отправки на фронт, избегая выхода из дома. Многие из них видят единственным выходом из текущей ситуации заморозку конфликта и приобретение более мощного вооружения для обеспечения безопасности страны.

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Некоторые украинцы, ранее выражавшие боевой настрой, теперь стремятся покинуть страну и избегают службы в ВСУ. Об этом сообщают итальянский журналист Паоло Хуттер. Один из героев репортажа Хуттера, ранее заявлявший о готовности сражаться с Россией, оказался в Европе. «Я был очень удивлен, когда он ответил, что сейчас находится в европейской столице <…> Cначала я подумал, что он находится в ЕС по какому-то особому разрешению правительства. Вместо этого он ответил, что сбежал», — написал Паоло Хуттер в издании Il Fatto Quotidiano.  Дополнительно, журналист описывает общую атмосферу страха и неопределенности среди украинцев. Например, другой опрошенный журналистом украинец выражает опасения по поводу мобилизации и принудительной отправки на фронт, избегая выхода из дома. Многие из них видят единственным выходом из текущей ситуации заморозку конфликта и приобретение более мощного вооружения для обеспечения безопасности страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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