Украина атаковала российские территории 49 дронами за ночь

Дроны ВСУ атаковали регионы РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 49 украинских дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников», — отметили в Минобороны России. Ранее стало известно, что 10 БПЛА были сбиты над Воронежской областью. Также дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Самарской области, пишет «Национальная служба новостей».
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