Украина атаковала российские территории 49 дронами за ночь

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Дроны ВСУ атаковали регионы РФ
Дроны ВСУ атаковали регионы РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 49 украинских дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ. 

«Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников», — отметили в Минобороны России. Ранее стало известно, что 10 БПЛА были сбиты над Воронежской областью. Также дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Самарской области, пишет «Национальная служба новостей».

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 49 украинских дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ.  «Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников», — отметили в Минобороны России. Ранее стало известно, что 10 БПЛА были сбиты над Воронежской областью. Также дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Самарской области, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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