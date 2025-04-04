04 апреля 2025

Человек оказался на путях в метро Екатеринбурга: поезда встали. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Метро. Екатеринбург, метро, поезд
Мужчину увели сотрудники полиции Фото:

В екатеринбургском метро временно остановлено движение поездов из-за мужчины на путях. Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года». Об этом URA.RU сообщили очевидец.

«В сторону Ботаники поезда временно не ходят. К Площади начали подъезжать, резко остановился поезд, сказали соблюдать спокойствие. Через минут 5 сказали выходить через первый вагон. Ну и потом вот, все идут смотрят, а там человек сидит», — рассказал собеседник.

На кадрах видно, как неизвестный молодой человек просто сидит на путях перед составом. Работники метрополитена уже подняли молодого человека и увели в сопровождении полиции. По словам пассажиров, движение поездов возобновлено только в сторону станции «Проспект Космонавтов».

Корреспондент URA.RU направил запросы в правоохранительные органы и метрополитен Екатеринбурга. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.

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В екатеринбургском метро временно остановлено движение поездов из-за мужчины на путях. Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года». Об этом URA.RU сообщили очевидец. «В сторону Ботаники поезда временно не ходят. К Площади начали подъезжать, резко остановился поезд, сказали соблюдать спокойствие. Через минут 5 сказали выходить через первый вагон. Ну и потом вот, все идут смотрят, а там человек сидит», — рассказал собеседник. На кадрах видно, как неизвестный молодой человек просто сидит на путях перед составом. Работники метрополитена уже подняли молодого человека и увели в сопровождении полиции. По словам пассажиров, движение поездов возобновлено только в сторону станции «Проспект Космонавтов». Корреспондент URA.RU направил запросы в правоохранительные органы и метрополитен Екатеринбурга. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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