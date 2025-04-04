04 апреля 2025

В челябинском городе скончался последний ветеран Великой Отечественной войны

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В Сатке скорбят по поводу ухода из жизни последнего участника войны
В Сатке скорбят по поводу ухода из жизни последнего участника войны Фото:

В Саткинском районе Челябинской области ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Вальков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Александр Глазков.

«Скорбное известие. Вчера [4 апреля], всего несколько дней не дожив до своего 99-летия, ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны, проживающий в нашем муниципалитете, Василий Иванович Вальков», — написал Глазков.

В начале года Василию Ивановичу присвоили звание Почетного гражданина Саткинского муниципального округа. В феврале ему вручили медаль к 80-летию Великой Победы. Вальков был сильным, мудрым человеком, который всю жизнь отдал служению стране и был примером для потомков, уточнил глава Саткинского района. 

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В Саткинском районе Челябинской области ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Вальков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Александр Глазков. «Скорбное известие. Вчера [4 апреля], всего несколько дней не дожив до своего 99-летия, ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны, проживающий в нашем муниципалитете, Василий Иванович Вальков», — написал Глазков. В начале года Василию Ивановичу присвоили звание Почетного гражданина Саткинского муниципального округа. В феврале ему вручили медаль к 80-летию Великой Победы. Вальков был сильным, мудрым человеком, который всю жизнь отдал служению стране и был примером для потомков, уточнил глава Саткинского района. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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