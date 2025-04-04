В челябинском городе скончался последний ветеран Великой Отечественной войны

В Саткинском районе Челябинской области ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Вальков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Александр Глазков.
«Скорбное известие. Вчера [4 апреля], всего несколько дней не дожив до своего 99-летия, ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны, проживающий в нашем муниципалитете, Василий Иванович Вальков», — написал Глазков.
В начале года Василию Ивановичу присвоили звание Почетного гражданина Саткинского муниципального округа. В феврале ему вручили медаль к 80-летию Великой Победы. Вальков был сильным, мудрым человеком, который всю жизнь отдал служению стране и был примером для потомков, уточнил глава Саткинского района.
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