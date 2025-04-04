Паводок в Тюменской области не достигнет рекордных значений прошлого года

Метеорологи представили обновленный прогноз по паводкам в Тюменской области. По нему уровень воды не должен превысить рекордные значения 2024 года, об этом сообщил глава региона Александр Моор.
«Получили от метеорологов обновленный прогноз по паводку. Прошлогодних уровней вода, вероятно, не достигнет», — рассказал Моор в своем telegram-канале.
При этом превышение отметок «опасного явления» все же произойдет. Оно прогнозируется на участке реки Ишим от села Ильинка, до Абатского к 7-9 апреля.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ишимском районе более чем на 80% завершили подготовку к приходу большой воды. Там завершают отсыпку дамбы в районе поселка Дом Отдыха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!