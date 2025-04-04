В Ишимском районе завершается подготовка к паводку

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Накануне завершено возведение очередной земляной насыпи в поселке Дом Отдыха
Накануне завершено возведение очередной земляной насыпи в поселке Дом Отдыха Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Ишимском районе Тюменской области мероприятия по защите населенных пунктов от «большой воды» завершены более чем на 80%. В настоящее время оборудуется земляная насыпь в районе поселка Дом Отдыха.

«Мы на финишной прямой в строительстве земляных насыпей, которые помогут защитить наши населенные пункты от возможного подтопления. На данный момент выполнено более 80% объема работ! Сегодня наши волонтеры начали засыпку песком мешков и укладку пленки для укрепления земляной насыпи в районе поселка Дом Отдыха», — поделился глава Ишимского района Сергей Ломовцев в своем telegram-канале.

Возведение насыпи протяженностью 580 метров было завершено накануне. Работы ведутся непрерывно в две смены.

В селе Викулово уровень воды в реке Ишим за последние сутки вырос на 114 сантиметров. Река Тура выросла на 19 см. Ранее под воду в области ушло сразу два моста. Затопленными оказались мосты в деревнях Рогозина и Кошкарагай. Власти организовали переправы для жителей.

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В Ишимском районе Тюменской области мероприятия по защите населенных пунктов от «большой воды» завершены более чем на 80%. В настоящее время оборудуется земляная насыпь в районе поселка Дом Отдыха. «Мы на финишной прямой в строительстве земляных насыпей, которые помогут защитить наши населенные пункты от возможного подтопления. На данный момент выполнено более 80% объема работ! Сегодня наши волонтеры начали засыпку песком мешков и укладку пленки для укрепления земляной насыпи в районе поселка Дом Отдыха», — поделился глава Ишимского района Сергей Ломовцев в своем telegram-канале. Возведение насыпи протяженностью 580 метров было завершено накануне. Работы ведутся непрерывно в две смены. В селе Викулово уровень воды в реке Ишим за последние сутки вырос на 114 сантиметров. Река Тура выросла на 19 см. Ранее под воду в области ушло сразу два моста. Затопленными оказались мосты в деревнях Рогозина и Кошкарагай. Власти организовали переправы для жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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