Ураган со скоростью 30 м/с срывает крыши домов и выбивает окна в Хакасии

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Ураган обрушился на Хакасию
Ураган обрушился на Хакасию Фото:
новость из сюжета
В Хакасии ввели режим ЧС из-за урагана.

Ураган скоростью 30 метров в секунду обрушился на Хакасию утром 5 апреля и привел к серьезным разрушениям. Об этом сообщают СМИ.

«В Хакасии в субботу утром, 5 апреля разбушевался ураган», — пишет Агентство информационных сообщений. По их данным, скорость ветра достигает 30 метров в секунду, это вызвало многочисленные чрезвычайные происшествия, в том числе — срыв крыш и повреждение инфраструктуры.

В столице республики — Абакане, ураган нанес значительный ущерб зданиям. В частности, на улице Лермонтова ветер оторвал большой кусок кровли многоэтажного дома. В другом случае, на улице Кирова, стихия разрушила остекление и кирпичное ограждение балкона на четвертом этаже, после чего обломки упали на припаркованные ниже автомобили.

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Ураган скоростью 30 метров в секунду обрушился на Хакасию утром 5 апреля и привел к серьезным разрушениям. Об этом сообщают СМИ. «В Хакасии в субботу утром, 5 апреля разбушевался ураган», — пишет Агентство информационных сообщений. По их данным, скорость ветра достигает 30 метров в секунду, это вызвало многочисленные чрезвычайные происшествия, в том числе — срыв крыш и повреждение инфраструктуры. В столице республики — Абакане, ураган нанес значительный ущерб зданиям. В частности, на улице Лермонтова ветер оторвал большой кусок кровли многоэтажного дома. В другом случае, на улице Кирова, стихия разрушила остекление и кирпичное ограждение балкона на четвертом этаже, после чего обломки упали на припаркованные ниже автомобили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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