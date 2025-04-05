Ураган со скоростью 30 м/с срывает крыши домов и выбивает окна в Хакасии

Ураган скоростью 30 метров в секунду обрушился на Хакасию утром 5 апреля и привел к серьезным разрушениям. Об этом сообщают СМИ.
«В Хакасии в субботу утром, 5 апреля разбушевался ураган», — пишет Агентство информационных сообщений. По их данным, скорость ветра достигает 30 метров в секунду, это вызвало многочисленные чрезвычайные происшествия, в том числе — срыв крыш и повреждение инфраструктуры.
В столице республики — Абакане, ураган нанес значительный ущерб зданиям. В частности, на улице Лермонтова ветер оторвал большой кусок кровли многоэтажного дома. В другом случае, на улице Кирова, стихия разрушила остекление и кирпичное ограждение балкона на четвертом этаже, после чего обломки упали на припаркованные ниже автомобили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.