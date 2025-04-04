04 апреля 2025

На челябинской трассе водитель фуры бросил на дороге прицеп и уехал. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель бросил прицеп на проезжей части (архивное фото)
Водитель бросил прицеп на проезжей части (архивное фото) Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области водитель большегруза открепил прицеп, оставив его на проезжей части, и уехал. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На 1603 км автодороги М-5 „Урал“ обнаружен брошенный полуприцеп. Он находится на проезжей части», — сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники МВД организовали реверсивное движение. Водителей призвали быть внимательнее на указанном участке дороги.

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На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области водитель большегруза открепил прицеп, оставив его на проезжей части, и уехал. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На 1603 км автодороги М-5 „Урал“ обнаружен брошенный полуприцеп. Он находится на проезжей части», — сообщили в Госавтоинспекции. Сотрудники МВД организовали реверсивное движение. Водителей призвали быть внимательнее на указанном участке дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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