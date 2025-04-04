Водитель бросил прицеп на проезжей части (архивное фото)
На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области водитель большегруза открепил прицеп, оставив его на проезжей части, и уехал. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На 1603 км автодороги М-5 „Урал“ обнаружен брошенный полуприцеп. Он находится на проезжей части», — сообщили в Госавтоинспекции.
Сотрудники МВД организовали реверсивное движение. Водителей призвали быть внимательнее на указанном участке дороги.
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