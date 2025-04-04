04 апреля 2025

Мэр закрытого Озерска включился в поиски исчезнувшего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Озерске с 3 апреля ищут 15-летнего подростка
В Озерске с 3 апреля ищут 15-летнего подростка Фото:

Глава Озерска Челябинской области Сергей Гергенрейдер призвал жителей включиться в поиски пропавшего 15-летнего парня. Просьбу он опубликовал в своем telegram-канале.

«Руководство Озерского городского округа обращается к жителям Озерска с просьбой принять участие в поисках Цинн Максима Игоревича, 2010 года рождения. 3 апреля 2025 года он ушел в дневное время из дома, и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — написал Гергенрейдер.

Добровольцев будут ждать 5 апреля с 11:30 у центрального входа в Дом культуры «Маяк», уточнил глава Озерска. Волонтеры могут воспользоваться парковкой учреждения.

Рост пропавшего парня около 160-165 см. Он худощавого телосложения, волосы до плеч, брюнет. Тех, кто обладает какой-либо информацией, попросили сообщить ее в дежурную часть по телефонам 8 (35130) 2-50-85, 02 или 8-951-810-87-24.

Пропавший подросток был одет в толстовку и штаны черного цвета, черно-белые кеды
Пропавший подросток был одет в толстовку и штаны черного цвета, черно-белые кеды
Фото:

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Глава Озерска Челябинской области Сергей Гергенрейдер призвал жителей включиться в поиски пропавшего 15-летнего парня. Просьбу он опубликовал в своем telegram-канале. «Руководство Озерского городского округа обращается к жителям Озерска с просьбой принять участие в поисках Цинн Максима Игоревича, 2010 года рождения. 3 апреля 2025 года он ушел в дневное время из дома, и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — написал Гергенрейдер. Добровольцев будут ждать 5 апреля с 11:30 у центрального входа в Дом культуры «Маяк», уточнил глава Озерска. Волонтеры могут воспользоваться парковкой учреждения. Рост пропавшего парня около 160-165 см. Он худощавого телосложения, волосы до плеч, брюнет. Тех, кто обладает какой-либо информацией, попросили сообщить ее в дежурную часть по телефонам 8 (35130) 2-50-85, 02 или 8-951-810-87-24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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