Глава Озерска Челябинской области Сергей Гергенрейдер призвал жителей включиться в поиски пропавшего 15-летнего парня. Просьбу он опубликовал в своем telegram-канале.
«Руководство Озерского городского округа обращается к жителям Озерска с просьбой принять участие в поисках Цинн Максима Игоревича, 2010 года рождения. 3 апреля 2025 года он ушел в дневное время из дома, и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — написал Гергенрейдер.
Добровольцев будут ждать 5 апреля с 11:30 у центрального входа в Дом культуры «Маяк», уточнил глава Озерска. Волонтеры могут воспользоваться парковкой учреждения.
Рост пропавшего парня около 160-165 см. Он худощавого телосложения, волосы до плеч, брюнет. Тех, кто обладает какой-либо информацией, попросили сообщить ее в дежурную часть по телефонам 8 (35130) 2-50-85, 02 или 8-951-810-87-24.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!