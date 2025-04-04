04 апреля 2025

Самолет, вертолет и 1200 патрульных групп будут следить за пожарами в Курганской области. Видео

В Курганской области сформировано более 1200 патрульных групп для борьбы с огнем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы могут присоединиться к патрулированию, обратившись в ЕДДС
Курганцы могут присоединиться к патрулированию, обратившись в ЕДДС Фото:

В Курганской области сформировано более 1200 патрульных групп. В период особого пожароопасного сезона они будут находить и тушить очаги возгорания, а также выявлять нарушителей. Кроме этого, следить за обстановкой с пожарами в регионе и помогать в тушении будут два воздушных судна. Об этом сообщается в пабликах правительства Курганской области.

«Более 1200 патрульных групп сформированы в Курганской области на период прохождения особого пожароопасного сезона, чтобы оперативно выявлять и тушить очаги возгорания, выявлять нарушителей, информировать граждан о мерах безопасности. С 10 апреля будут находиться на дежурстве два воздушных судна — это МИ-8 и БЕ-200 ЧС. Кроме этого, приглашены 56 работников авиалесоохраны для оказания помощи», — рассказал Валерий Земляных, директор департамента гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Он также обратился к жителям с просьбой присоединиться к патрулированию. Особенно важно делать это в населенных пунктах возле лесов, в СНТ и ДНТ. Патрульные группы оснащены шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителям

Телефоны ЕДДС, по которым можно записаться в патрульные группы:

г. Курган — 46-38-26

г. Шадринск — 8 (35253) 6-22-01, 43-79-28

Альменевский округ — 8 (35242) 9-12-00

Белозерский округ — 8 (35232) 2-25-60

Варгашинский округ — 8 (35233) 2-22-24

Далматовский округ — 43-79-35

Звериноголовский округ — 8 (35240) 2-03-30

Каргапольский округ — 8 (35256) 2-16-70

Катайский округ — 8 (35251) 2-00-91

Кетовский округ — 8 (35231) 2-38-01, 43-79-25

Куртамышский округ — 8 (35249) 2-19-45

Лебяжьевский округ — 8 (35237) 9-74-23

Макушинский округ — 8 (35236) 9-83-75

Мишкинский округ — 8 (35247) 2-32-24, 43-79-07

Мокроусовский округ — 8 (35234) 9-82-00

Петуховский округ — 8 (35235) 2-34-00

Половинский округ — 8 (35238) 9-22-21

Притобольный округ — 8 (35239) 9-31-18

Сафакулевский округ — 8 (35243) 2-21-90

Целинный округ — 8 (35241) 2-15-94

Частоозерский округ — 8 (35230) 9-16-46, 43-79-44

Шадринский округ — 8 (35253) 6-45-36, 43-79-30

Шатровский округ — 8 (35257) 9-12-80

Шумихинский округ — 8 (35245) 2-00-93

Щучанский округ — 8 (35244) 2-31-40, 43-79-05

Юргамышский округ — 8 (35248) 9-21-88

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области сформировано более 1200 патрульных групп. В период особого пожароопасного сезона они будут находить и тушить очаги возгорания, а также выявлять нарушителей. Кроме этого, следить за обстановкой с пожарами в регионе и помогать в тушении будут два воздушных судна. Об этом сообщается в пабликах правительства Курганской области. «Более 1200 патрульных групп сформированы в Курганской области на период прохождения особого пожароопасного сезона, чтобы оперативно выявлять и тушить очаги возгорания, выявлять нарушителей, информировать граждан о мерах безопасности. С 10 апреля будут находиться на дежурстве два воздушных судна — это МИ-8 и БЕ-200 ЧС. Кроме этого, приглашены 56 работников авиалесоохраны для оказания помощи», — рассказал Валерий Земляных, директор департамента гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Он также обратился к жителям с просьбой присоединиться к патрулированию. Особенно важно делать это в населенных пунктах возле лесов, в СНТ и ДНТ. Патрульные группы оснащены шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителям Телефоны ЕДДС, по которым можно записаться в патрульные группы: г. Курган — 46-38-26 г. Шадринск — 8 (35253) 6-22-01, 43-79-28 Альменевский округ — 8 (35242) 9-12-00 Белозерский округ — 8 (35232) 2-25-60 Варгашинский округ — 8 (35233) 2-22-24 Далматовский округ — 43-79-35 Звериноголовский округ — 8 (35240) 2-03-30 Каргапольский округ — 8 (35256) 2-16-70 Катайский округ — 8 (35251) 2-00-91 Кетовский округ — 8 (35231) 2-38-01, 43-79-25 Куртамышский округ — 8 (35249) 2-19-45 Лебяжьевский округ — 8 (35237) 9-74-23 Макушинский округ — 8 (35236) 9-83-75 Мишкинский округ — 8 (35247) 2-32-24, 43-79-07 Мокроусовский округ — 8 (35234) 9-82-00 Петуховский округ — 8 (35235) 2-34-00 Половинский округ — 8 (35238) 9-22-21 Притобольный округ — 8 (35239) 9-31-18 Сафакулевский округ — 8 (35243) 2-21-90 Целинный округ — 8 (35241) 2-15-94 Частоозерский округ — 8 (35230) 9-16-46, 43-79-44 Шадринский округ — 8 (35253) 6-45-36, 43-79-30 Шатровский округ — 8 (35257) 9-12-80 Шумихинский округ — 8 (35245) 2-00-93 Щучанский округ — 8 (35244) 2-31-40, 43-79-05 Юргамышский округ — 8 (35248) 9-21-88
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...