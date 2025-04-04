В Курганской области сформировано более 1200 патрульных групп. В период особого пожароопасного сезона они будут находить и тушить очаги возгорания, а также выявлять нарушителей. Кроме этого, следить за обстановкой с пожарами в регионе и помогать в тушении будут два воздушных судна. Об этом сообщается в пабликах правительства Курганской области.
«Более 1200 патрульных групп сформированы в Курганской области на период прохождения особого пожароопасного сезона, чтобы оперативно выявлять и тушить очаги возгорания, выявлять нарушителей, информировать граждан о мерах безопасности. С 10 апреля будут находиться на дежурстве два воздушных судна — это МИ-8 и БЕ-200 ЧС. Кроме этого, приглашены 56 работников авиалесоохраны для оказания помощи», — рассказал Валерий Земляных, директор департамента гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.
Он также обратился к жителям с просьбой присоединиться к патрулированию. Особенно важно делать это в населенных пунктах возле лесов, в СНТ и ДНТ. Патрульные группы оснащены шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителям
Телефоны ЕДДС, по которым можно записаться в патрульные группы:
г. Курган — 46-38-26
г. Шадринск — 8 (35253) 6-22-01, 43-79-28
Альменевский округ — 8 (35242) 9-12-00
Белозерский округ — 8 (35232) 2-25-60
Варгашинский округ — 8 (35233) 2-22-24
Далматовский округ — 43-79-35
Звериноголовский округ — 8 (35240) 2-03-30
Каргапольский округ — 8 (35256) 2-16-70
Катайский округ — 8 (35251) 2-00-91
Кетовский округ — 8 (35231) 2-38-01, 43-79-25
Куртамышский округ — 8 (35249) 2-19-45
Лебяжьевский округ — 8 (35237) 9-74-23
Макушинский округ — 8 (35236) 9-83-75
Мишкинский округ — 8 (35247) 2-32-24, 43-79-07
Мокроусовский округ — 8 (35234) 9-82-00
Петуховский округ — 8 (35235) 2-34-00
Половинский округ — 8 (35238) 9-22-21
Притобольный округ — 8 (35239) 9-31-18
Сафакулевский округ — 8 (35243) 2-21-90
Целинный округ — 8 (35241) 2-15-94
Частоозерский округ — 8 (35230) 9-16-46, 43-79-44
Шадринский округ — 8 (35253) 6-45-36, 43-79-30
Шатровский округ — 8 (35257) 9-12-80
Шумихинский округ — 8 (35245) 2-00-93
Щучанский округ — 8 (35244) 2-31-40, 43-79-05
Юргамышский округ — 8 (35248) 9-21-88
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