ФСИН раскрыла еще 11 убийств «битцевского маньяка»

ФСИН России и МВД раскрыли причастность Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», к дополнительным 11 убийствам. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
«Сотрудникам Главного оперативного управления ФСИН России удалось получить информацию о причастности осужденного Пичушкина А.Ю. к совершению нераскрытых преступлений», — говорится в сообщении ФСИН, которое передает РИА Новости. Отмечается, что Пичушкин готов дать признательные показания в 11 убийствах мужчин и женщин в московском районе Северное Бутово.
«Битцевский маньяк» совершил серию убийств в 1990-2000-е годы, преимущественно в Битцевском лесу в Москве. На его счету зафиксировано 49 жертв. Пичушкин выбирал в качестве своих жертв людей, находящихся в уязвимом состоянии: пожилые, дети, инвалиды и лица, страдающие психическими расстройствами, что добавляло особую жестокость его преступлениям. В октябре 2007 года Мосгорсуд, руководствуясь вердиктом присяжных, вынес Пичушкину приговор в виде пожизненного заключения в колонии строгого режима. Медицинская экспертиза установила, что Пичушкин вменяем, однако у него диагностировано шизопатическое расстройство, проявляющееся в стремлении к убийствам с садистскими элементами.
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