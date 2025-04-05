ФСИН раскрыла еще 11 убийств «битцевского маньяка»

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Пичушкин готов признаться еще в 11 убийствах
Пичушкин готов признаться еще в 11 убийствах Фото:

ФСИН России и МВД раскрыли причастность Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», к дополнительным 11 убийствам. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России. 

«Сотрудникам Главного оперативного управления ФСИН России удалось получить информацию о причастности осужденного Пичушкина А.Ю. к совершению нераскрытых преступлений», — говорится в сообщении ФСИН, которое передает РИА Новости. Отмечается, что Пичушкин готов дать признательные показания в 11 убийствах мужчин и женщин в московском районе Северное Бутово.

«Битцевский маньяк» совершил серию убийств в 1990-2000-е годы, преимущественно в Битцевском лесу в Москве. На его счету зафиксировано 49 жертв. Пичушкин выбирал в качестве своих жертв людей, находящихся в уязвимом состоянии: пожилые, дети, инвалиды и лица, страдающие психическими расстройствами, что добавляло особую жестокость его преступлениям. В октябре 2007 года Мосгорсуд, руководствуясь вердиктом присяжных, вынес Пичушкину приговор в виде пожизненного заключения в колонии строгого режима. Медицинская экспертиза установила, что Пичушкин вменяем, однако у него диагностировано шизопатическое расстройство, проявляющееся в стремлении к убийствам с садистскими элементами.

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ФСИН России и МВД раскрыли причастность Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», к дополнительным 11 убийствам. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России.  «Сотрудникам Главного оперативного управления ФСИН России удалось получить информацию о причастности осужденного Пичушкина А.Ю. к совершению нераскрытых преступлений», — говорится в сообщении ФСИН, которое передает РИА Новости. Отмечается, что Пичушкин готов дать признательные показания в 11 убийствах мужчин и женщин в московском районе Северное Бутово. «Битцевский маньяк» совершил серию убийств в 1990-2000-е годы, преимущественно в Битцевском лесу в Москве. На его счету зафиксировано 49 жертв. Пичушкин выбирал в качестве своих жертв людей, находящихся в уязвимом состоянии: пожилые, дети, инвалиды и лица, страдающие психическими расстройствами, что добавляло особую жестокость его преступлениям. В октябре 2007 года Мосгорсуд, руководствуясь вердиктом присяжных, вынес Пичушкину приговор в виде пожизненного заключения в колонии строгого режима. Медицинская экспертиза установила, что Пичушкин вменяем, однако у него диагностировано шизопатическое расстройство, проявляющееся в стремлении к убийствам с садистскими элементами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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