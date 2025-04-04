Вакансии от Центра занятости: кто нужен в Кургане и сколько платят

Центр занятости населения регулярно публикует списки вакансий, открытых в различных предприятиях и организациях Кургана. Какие специалисты наиболее востребованы и сколько им готовы платить — в подборке корреспондента URA.RU.
Самые нужные
Одними из самых востребованных специалистов остаются учителя. На сайте Центра занятости опубликованы десятки вакансий в различные школы города. Учителя требуются в школы №46, 49, 50, 53, лицей №12, гимназию №32 и другие учебные заведения. Зарплаты варьируются от 22 129 до 35 000 рублей.
Кроме этого, в школы очень нужны уборщики и дворники. Зарплаты у них почти такие же, как у педагогов — от 19 000 до 25 810 рублей. Ряд вакансий также размещен на портале службы занятости.
С самыми большими зарплатами
Высокие зарплаты предлагают инженерам. Так, инженеру по метрологии в АО «СКБМ» готовы платить до 50 900 рублей, инженеру-конструктору — до 56 800, инженеру по испытаниям на этом же предприятии — до 71 100 рублей, а инженеру-программисту — до 83 900.
Но самую высокую зарплату предлагают руководящему составу. Начальнику отдела в АО «СКБМ» обещают 128 300 рублей.
Рабочий и офисный персонал
На сайте Центра занятости размещено много вакансий рабочего персонала. Уровень зарплат разный. К примеру, дорожному рабочему в ООО «СУЭС» готовы платить 55 000 рублей, а слесарю по ремонту автомобилей и грузчику на этом же предприятии — 30 000. Рамщику на Курганском заводе электромонтажных изделий — 50 000 рублей.
Для сотрудников офисов также представлено несколько вакансий с разным уровнем зарплат. Менеджер в ООО «АНТЭЛ ГРУПП» будет получать от 25 000 до 50 000 рублей. Юрисконсульт в МКУ «УДОМС» — от 40 000 до 45 000 рублей. Специалист налоговой службы в Кургане — от 37 000 до 42 000.
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