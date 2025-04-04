04 апреля 2025

Соратница Паслера раскрыла свои планы после назначения его замом и главой минздрава

Новый свердловский замгубернатора Савинова привлечет к реформам знакомых медиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция медиков. Годовой отчет по майским указам Путина. Екатеринбург, савинова татьяна
Татьяна Савинова прекрасно знакома с местным медицинским сообществом Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Ставшая замгубернатора-министром здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в своей работе будет опираться на советы врачей, с которыми знакома по предыдущим местам работы. Ее первый комментарий на публикует telegram-канал департамента информполитики региона.

«Планирую в управленческих и других вопросах советоваться с медиками, многих из которых знаю лично, напрямую общаться с жителями региона, чтобы улучшить социальную сферу и медицину в Свердловской области. Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Владимировича Паслера это возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев», — подчеркнула Савинова. К обязанностям она приступила 5 апреля.

В Оренбургской области, которую Паслер возглавлял с 2019 года по 26 марта 2025-го, Савинова занимала аналогичные должности. В 1998—2019 годах Савинова была первым замглавы горздрава Екатеринбурга. Что еще известно о Татьяне Савиновой — в сбойке URA.RU.

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Ставшая замгубернатора-министром здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в своей работе будет опираться на советы врачей, с которыми знакома по предыдущим местам работы. Ее первый комментарий на публикует telegram-канал департамента информполитики региона. «Планирую в управленческих и других вопросах советоваться с медиками, многих из которых знаю лично, напрямую общаться с жителями региона, чтобы улучшить социальную сферу и медицину в Свердловской области. Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Владимировича Паслера это возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев», — подчеркнула Савинова. К обязанностям она приступила 5 апреля. В Оренбургской области, которую Паслер возглавлял с 2019 года по 26 марта 2025-го, Савинова занимала аналогичные должности. В 1998—2019 годах Савинова была первым замглавы горздрава Екатеринбурга. Что еще известно о Татьяне Савиновой — в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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