Соратница Паслера раскрыла свои планы после назначения его замом и главой минздрава

Новый свердловский замгубернатора Савинова привлечет к реформам знакомых медиков

05 апреля 2025 в 13:46 Размер текста - 17 +

Татьяна Савинова прекрасно знакома с местным медицинским сообществом Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Ставшая замгубернатора-министром здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в своей работе будет опираться на советы врачей, с которыми знакома по предыдущим местам работы. Ее первый комментарий на публикует telegram-канал департамента информполитики региона. «Планирую в управленческих и других вопросах советоваться с медиками, многих из которых знаю лично, напрямую общаться с жителями региона, чтобы улучшить социальную сферу и медицину в Свердловской области. Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Владимировича Паслера это возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев», — подчеркнула Савинова. К обязанностям она приступила 5 апреля. В Оренбургской области, которую Паслер возглавлял с 2019 года по 26 марта 2025-го, Савинова занимала аналогичные должности. В 1998—2019 годах Савинова была первым замглавы горздрава Екатеринбурга. Что еще известно о Татьяне Савиновой — в сбойке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ставшая замгубернатора-министром здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в своей работе будет опираться на советы врачей, с которыми знакома по предыдущим местам работы. Ее первый комментарий на публикует telegram-канал департамента информполитики региона. «Планирую в управленческих и других вопросах советоваться с медиками, многих из которых знаю лично, напрямую общаться с жителями региона, чтобы улучшить социальную сферу и медицину в Свердловской области. Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Владимировича Паслера это возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев», — подчеркнула Савинова. К обязанностям она приступила 5 апреля. В Оренбургской области, которую Паслер возглавлял с 2019 года по 26 марта 2025-го, Савинова занимала аналогичные должности. В 1998—2019 годах Савинова была первым замглавы горздрава Екатеринбурга. Что еще известно о Татьяне Савиновой — в сбойке URA.RU.