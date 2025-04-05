FT: Зеленский пришел в бешенство из-за слива по сделке с США

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Зеленский поручил Службе безопасности проверить информацию о сделке с США
Зеленский поручил Службе безопасности проверить информацию о сделке с США Фото:

Служба внутренней безопасности Украины должна расследовать слив новых предложений США по сделке о полезных ископаемых. Соответствующее поручение дал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Зеленский поручил Службе внутренней безопасности Украины расследовать утечку последнего предложения США о получении прибыли от украинских активов», — отметили The Financial Times со ссылкой на правительственных чиновников. Подчеркивается, что данное расследование будет проводится Украиной на фоне ухудшения ее отношений с Вашингтоном и администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно о том, что украинская и американская стороны обсуждают второй проект сделки по полезным ископаемым — обсуждение первого было сорвано Зеленским во время его визита в Белый дом 28 февраля. Позже украинский лидер отметил, что не будет подписывать новый проект, если он помешает вступлению Украины в Евросоюз. Позже Трамп заявил, что если сделка не будет подписана, то у Киева начнутся большие проблемы.

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Служба внутренней безопасности Украины должна расследовать слив новых предложений США по сделке о полезных ископаемых. Соответствующее поручение дал украинский лидер Владимир Зеленский. «Зеленский поручил Службе внутренней безопасности Украины расследовать утечку последнего предложения США о получении прибыли от украинских активов», — отметили The Financial Times со ссылкой на правительственных чиновников. Подчеркивается, что данное расследование будет проводится Украиной на фоне ухудшения ее отношений с Вашингтоном и администрацией президента США Дональда Трампа. Ранее стало известно о том, что украинская и американская стороны обсуждают второй проект сделки по полезным ископаемым — обсуждение первого было сорвано Зеленским во время его визита в Белый дом 28 февраля. Позже украинский лидер отметил, что не будет подписывать новый проект, если он помешает вступлению Украины в Евросоюз. Позже Трамп заявил, что если сделка не будет подписана, то у Киева начнутся большие проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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