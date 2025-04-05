По всей Хакасии ввели режим ЧС

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новость из сюжетаСибирские регионы страдают из-за ураганов
Режим ЧС ввели по всей Хакасии из-за ухудшения пожарной обстановки и непогоды. Об этом сообщает глава Республики Хакасия. «В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введен режим ЧС.», — передает telegram-канал Главы Республики Хакасия.
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