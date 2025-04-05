Увеличилось число пострадавших во время урагана в Абакане

Четыре человека пострадали в Абакане из-за урагана
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Число пострадавших в результате урагана увеличилось до четырех
Число пострадавших в результате урагана увеличилось до четырех Фото:
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Сибирские регионы страдают из-за ураганов

Количество пострадавших в результате урагана в Абакане возросло до четырех человек. Об этом сообщает глава республики Хакасия Валентин Коновалов.

«Четыре человека пострадали в Абакане из-за урагана», — заявил Коновалов. Его слова передает ТАСС. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Хакасии был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Количество пострадавших в результате урагана в Абакане возросло до четырех человек. Об этом сообщает глава республики Хакасия Валентин Коновалов. «Четыре человека пострадали в Абакане из-за урагана», — заявил Коновалов. Его слова передает ТАСС. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Хакасии был введен режим чрезвычайной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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