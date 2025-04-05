Увеличилось число пострадавших во время урагана в Абакане

Число пострадавших в результате урагана увеличилось до четырех
новость из сюжетаСибирские регионы страдают из-за ураганов
Количество пострадавших в результате урагана в Абакане возросло до четырех человек. Об этом сообщает глава республики Хакасия Валентин Коновалов.
«Четыре человека пострадали в Абакане из-за урагана», — заявил Коновалов. Его слова передает ТАСС. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Хакасии был введен режим чрезвычайной ситуации.
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