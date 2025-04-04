В Тюменской области стартовало авиасообщение с труднодоступными территориями

В Тобольском районе (Тюменская область) начались вертолетные перевозки в труднодоступные территории. Первый в сезоне рейс отправился в Лайтамак, сообщили в районной мэрии.
«В Тобольском районе началось авиасообщение с труднодоступными территориями. Сегодня первый рейс отправился в Лайтамак. Вертолёт МИ-8 принял на борт первых в этом сезоне пассажиров», — рассказали в telegram-канале мэрии.
Кроме сообщения с Лайтамаком, вертолетные рейсы отправят в Ачирское, Кутарбитское, Чебургу и Тахтагул. Первый рейс в Ачирское отправится 7 апреля, старт сообщения с остальными назначен на 28 апреля.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области на 7% вырос тариф на местные перелеты из Заболотья. Так перелет из Ачир до Тобольска вместо 519 теперь будет обходиться жителям Заболотья в 558 рублей. С 396 до 425 рублей подорожали перелеты между Тобольском и Ишменева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!