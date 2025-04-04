04 апреля 2025

В Тюменской области стартовало авиасообщение с труднодоступными территориями

В Тобольском районе начались вертолетные перевозки в труднодоступные территории
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы будут выполнять вертолеты МИ-8
Рейсы будут выполнять вертолеты МИ-8 Фото:

В Тобольском районе (Тюменская область) начались вертолетные перевозки в труднодоступные территории. Первый в сезоне рейс отправился в Лайтамак, сообщили в районной мэрии.

«В Тобольском районе началось авиасообщение с труднодоступными территориями. Сегодня первый рейс отправился в Лайтамак. Вертолёт МИ-8 принял на борт первых в этом сезоне пассажиров», — рассказали в telegram-канале мэрии. 

Кроме сообщения с Лайтамаком, вертолетные рейсы отправят в Ачирское, Кутарбитское, Чебургу и Тахтагул. Первый рейс в Ачирское отправится 7 апреля, старт сообщения с остальными назначен на 28 апреля. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области на 7% вырос тариф на местные перелеты из Заболотья. Так перелет из Ачир до Тобольска вместо 519 теперь будет обходиться жителям Заболотья в 558 рублей. С 396 до 425 рублей подорожали перелеты между Тобольском и Ишменева.

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В Тобольском районе (Тюменская область) начались вертолетные перевозки в труднодоступные территории. Первый в сезоне рейс отправился в Лайтамак, сообщили в районной мэрии. «В Тобольском районе началось авиасообщение с труднодоступными территориями. Сегодня первый рейс отправился в Лайтамак. Вертолёт МИ-8 принял на борт первых в этом сезоне пассажиров», — рассказали в telegram-канале мэрии.  Кроме сообщения с Лайтамаком, вертолетные рейсы отправят в Ачирское, Кутарбитское, Чебургу и Тахтагул. Первый рейс в Ачирское отправится 7 апреля, старт сообщения с остальными назначен на 28 апреля.  Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области на 7% вырос тариф на местные перелеты из Заболотья. Так перелет из Ачир до Тобольска вместо 519 теперь будет обходиться жителям Заболотья в 558 рублей. С 396 до 425 рублей подорожали перелеты между Тобольском и Ишменева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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