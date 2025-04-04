04 апреля 2025

В Курганской области установят мемориал участникам СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник в честь героев СВО появится в центре города
Памятник в честь героев СВО появится в центре города Фото:

В городе Куртамыш Курганской области появится мемориал в честь земляков, героически погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев.

«Сердце нашего города вскоре обретет особое место — мемориал в честь героев-куртамышан, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции. Он расположится в начале аллеи на пересечении проспекта Ленина. Это будет не просто памятник, а священное место, где каждый из нас сможет поклониться мужеству и самопожертвованию наших защитников», — написал Гвоздев.

По словам главы округа, мемориал будет включать в себя скульптуру воина в натуральную величину в современной экипировке. Уже идут подготовительные работы. Инициатором проекта стала куртамышанка Анастасия Коробова, сестра погибшего героя — Ивана Скоробогатова. Реализуется проект при поддержке губернатора.

Воин в натуральную величину станет частью мемориала
Воин в натуральную величину станет частью мемориала
Фото:

Ранее в Кургане на Зайковском кладбище прошел субботник на местах захоронений участников спецоперации. Его организовали и провели члены Ассоциации ветеранов СВО Курганской области и Благотворительный фонд «ДАР». Активную помощь в уборке памятников оказали общественники и родственники погибших бойцов.

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В городе Куртамыш Курганской области появится мемориал в честь земляков, героически погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев. «Сердце нашего города вскоре обретет особое место — мемориал в честь героев-куртамышан, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции. Он расположится в начале аллеи на пересечении проспекта Ленина. Это будет не просто памятник, а священное место, где каждый из нас сможет поклониться мужеству и самопожертвованию наших защитников», — написал Гвоздев. По словам главы округа, мемориал будет включать в себя скульптуру воина в натуральную величину в современной экипировке. Уже идут подготовительные работы. Инициатором проекта стала куртамышанка Анастасия Коробова, сестра погибшего героя — Ивана Скоробогатова. Реализуется проект при поддержке губернатора. Ранее в Кургане на Зайковском кладбище прошел субботник на местах захоронений участников спецоперации. Его организовали и провели члены Ассоциации ветеранов СВО Курганской области и Благотворительный фонд «ДАР». Активную помощь в уборке памятников оказали общественники и родственники погибших бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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