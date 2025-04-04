В городе Куртамыш Курганской области появится мемориал в честь земляков, героически погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев.
«Сердце нашего города вскоре обретет особое место — мемориал в честь героев-куртамышан, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции. Он расположится в начале аллеи на пересечении проспекта Ленина. Это будет не просто памятник, а священное место, где каждый из нас сможет поклониться мужеству и самопожертвованию наших защитников», — написал Гвоздев.
По словам главы округа, мемориал будет включать в себя скульптуру воина в натуральную величину в современной экипировке. Уже идут подготовительные работы. Инициатором проекта стала куртамышанка Анастасия Коробова, сестра погибшего героя — Ивана Скоробогатова. Реализуется проект при поддержке губернатора.
Ранее в Кургане на Зайковском кладбище прошел субботник на местах захоронений участников спецоперации. Его организовали и провели члены Ассоциации ветеранов СВО Курганской области и Благотворительный фонд «ДАР». Активную помощь в уборке памятников оказали общественники и родственники погибших бойцов.
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