В Минусинске Красноярского края произошла эвакуация жителей Юго-Восточного микрорайона после ЧП, на место происшествия направлены автобусы. На улице Северо-Енисейской зафиксировано повреждение крыши одного из зданий, в результате обрушения пострадал мужчина, который был экстренно госпитализирован. Фотографии жестких последствий урагана — в материале URA.RU.
Спасательные команды активно занимаются ликвидацией последствий мощного урагана. Согласно информации от оперативных служб, 5 апреля ветер в центральных и южных районах Красноярского края достиг ураганных скоростей, порывы которого превышают 33 метра в секунду. Это привело к возникновению пылевых бурь и способствовало распространению лесных пожаров в регионе.
Пылевая буря в Красноярском крае снижала видимость в некоторых районах до двух-трех метров. В результате стихии отмечены перебои в работе светофоров, а также повреждения кровли зданий и срыв шифера с крыш.
Также в селе Каптырево Шушенского района возник пожар вследствие урагана, огонь быстро распространяется по улицам населенного пункта. В регионе ведутся работы по ликвидации более 20 пожаров, при этом тушение затрудняется из-за сильного ветра. По сообщениям очевидцев, в окрестностях Красноярска происходят огненные смерчи, вызванные быстрым распространением палов травы. В связи с этим полиция региона находится в состоянии повышенной готовности для обеспечения безопасности граждан.
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