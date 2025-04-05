Мощный ураган срывает крыши домов в Сибири: что происходит в регионе

В Хакасии из-за непогоды ввели режим ЧС
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В Сибири бушует ураган
В Сибири бушует ураган Фото:

Мощный ураган обрушился на Сибирь. В нескольких регионах Сибирского федерального округа продолжает бушевать ураганный ветер, скорость порывов достигает 30 метров в секунду. По данным синоптиков, непогода продлится как минимум до воскресенья, 6 апреля, принеся с собой новые разрушения и усугубив и без того сложную ситуацию. Что происходит в регионе, последствия непогоды — в материале URA.RU.

Кемеровская область

В Новокузнецке непогода повалила дерево, пострадал человек. Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь.

Шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях. Ветер повредил электросетевые объекты в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах, также в Новокузнецке и Новокузнецком районе. 

Был введен особый режим работы компании «Россети Сибирь».

Новосибирская область

Часть Новосибирска и шесть районов региона остались без электроснабжения. Более всего пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы.

Хакасия

В Хакасии к селу Калинино приближается обширный пал травы. Местные власти призывают жителей помочь в тушении.

На территории Усть-Абаканского района ввели режим ЧС. Об этом сообщили telegram-канал главы района.

Произошли массовые отключения электричества в Хакасии. Был введен особый режим работы компании «Россети Сибирь».

Алтайский край

Из-за штормового ветра произошли массовые отключения электричества в пяти районах Алтайского края. Был введен особый режим работы компании «Россети Сибирь».

Красноярский край

Жителей Юго-Восточного микрорайона Минусинска призывают эвакуироваться
Жителей Юго-Восточного микрорайона Минусинска призывают эвакуироваться
Фото:

В Красноярском крае бушует пылевая буря. Видимость в некоторых районах упала до 2–3 метров.

Также очевидцы сообщают об огненных смерчах в окрестностях Красноярска из-за стремительного распространения палов травы. Полиция региона переведена в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности населения.

Вспыхнул пожар из-за урагана и в селе Каптырево Шушенском районе. Огонь стремительно распространяется по улице.

Всего в регионе ликвидируют более 20 пожаров. Тушение осложняет сильный ветер. Не работают светофоры, с крыш срывает шифер, со зданий слетает кровля.

В Минусинске власти начали эвакуацию жителей Юго-Восточного микрорайона. К месту ЧП уже подогнали автобусы.

На улице Северо-Енисейской повреждена крыша здания. В результате обрушения под завалами оказался мужчина. Его доставили в больницу.

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Мощный ураган обрушился на Сибирь. В нескольких регионах Сибирского федерального округа продолжает бушевать ураганный ветер, скорость порывов достигает 30 метров в секунду. По данным синоптиков, непогода продлится как минимум до воскресенья, 6 апреля, принеся с собой новые разрушения и усугубив и без того сложную ситуацию. Что происходит в регионе, последствия непогоды — в материале URA.RU. Кемеровская область В Новокузнецке непогода повалила дерево, пострадал человек. Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь. Шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях. Ветер повредил электросетевые объекты в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах, также в Новокузнецке и Новокузнецком районе.  Был введен особый режим работы компании «Россети Сибирь». Новосибирская область Часть Новосибирска и шесть районов региона остались без электроснабжения. Более всего пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы. Хакасия В Хакасии к селу Калинино приближается обширный пал травы. Местные власти призывают жителей помочь в тушении. На территории Усть-Абаканского района ввели режим ЧС. Об этом сообщили telegram-канал главы района. Произошли массовые отключения электричества в Хакасии. Был введен особый режим работы компании «Россети Сибирь». Алтайский край Из-за штормового ветра произошли массовые отключения электричества в пяти районах Алтайского края. Был введен особый режим работы компании «Россети Сибирь». Красноярский край В Красноярском крае бушует пылевая буря. Видимость в некоторых районах упала до 2–3 метров. Также очевидцы сообщают об огненных смерчах в окрестностях Красноярска из-за стремительного распространения палов травы. Полиция региона переведена в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности населения. Вспыхнул пожар из-за урагана и в селе Каптырево Шушенском районе. Огонь стремительно распространяется по улице. Всего в регионе ликвидируют более 20 пожаров. Тушение осложняет сильный ветер. Не работают светофоры, с крыш срывает шифер, со зданий слетает кровля. В Минусинске власти начали эвакуацию жителей Юго-Восточного микрорайона. К месту ЧП уже подогнали автобусы. На улице Северо-Енисейской повреждена крыша здания. В результате обрушения под завалами оказался мужчина. Его доставили в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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