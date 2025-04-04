«Там есть жизнь»: свердловская олимпийская чемпионка написала собственную книгу

Свердловская олимпийская чемпионка Ирина Зильбер написала свою первую книгу. Об этом спортсменка поделилась в социальных сетях.
«В книге много спорта, но не только. Там есть жизнь. Есть решения, которые меняли судьбу. Ошибки, которые научили большему, чем победы. Люди, встречи с которыми стали поворотными», — рассказала гимнастка в своем telegram-канале.
Сейчас книга проходит этапы редактуры и подготовки к изданию. Когда именно она выйдет в свет — пока неизвестно.
Гимнастка Ирина Зильбер родилась В Свердловске. За более чем 30 лет спортивной карьеры она успела стать чемпионкой Чемпионата Мира, серебряным призером Чемпионата Европы, а также завоевать золото на Олимпийских играх в Сиднее. В 2021 году экс-губернатор Евгений Куйвашев доверил Ирине Зильбер пост главы Центра художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!