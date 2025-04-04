04 апреля 2025

«Там есть жизнь»: свердловская олимпийская чемпионка написала собственную книгу

Свердловская олимпийская чемпионка Ирина Зильбер написала собственную книгу
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Ириной Зильбер-Веселовой. Екатеринбург, зильбер-веселова ирина
Когда книга будет издана чемпионка пока не раскрывает Фото:

Свердловская олимпийская чемпионка Ирина Зильбер написала свою первую книгу. Об этом спортсменка поделилась в социальных сетях.

«В книге много спорта, но не только. Там есть жизнь. Есть решения, которые меняли судьбу. Ошибки, которые научили большему, чем победы. Люди, встречи с которыми стали поворотными», — рассказала гимнастка в своем telegram-канале.

Сейчас книга проходит этапы редактуры и подготовки к изданию. Когда именно она выйдет в свет — пока неизвестно.

Гимнастка Ирина Зильбер родилась В Свердловске. За более чем 30 лет спортивной карьеры она успела стать чемпионкой Чемпионата Мира, серебряным призером Чемпионата Европы, а также завоевать золото на Олимпийских играх в Сиднее. В 2021 году экс-губернатор Евгений Куйвашев доверил Ирине Зильбер пост главы Центра художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге.

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Свердловская олимпийская чемпионка Ирина Зильбер написала свою первую книгу. Об этом спортсменка поделилась в социальных сетях. «В книге много спорта, но не только. Там есть жизнь. Есть решения, которые меняли судьбу. Ошибки, которые научили большему, чем победы. Люди, встречи с которыми стали поворотными», — рассказала гимнастка в своем telegram-канале. Сейчас книга проходит этапы редактуры и подготовки к изданию. Когда именно она выйдет в свет — пока неизвестно. Гимнастка Ирина Зильбер родилась В Свердловске. За более чем 30 лет спортивной карьеры она успела стать чемпионкой Чемпионата Мира, серебряным призером Чемпионата Европы, а также завоевать золото на Олимпийских играх в Сиднее. В 2021 году экс-губернатор Евгений Куйвашев доверил Ирине Зильбер пост главы Центра художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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