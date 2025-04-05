Подписка на группы в соцсетях и празднование 23 февраля: чем не устроили спортсмены РФ Международную федерацию

Российские гимнасты отказались от участия в международных соревнованиях
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Российские гимнасты отказались участвовать в международных турнирах с нейтральным статусом
Российские гимнасты отказались участвовать в международных турнирах с нейтральным статусом Фото:

Российские гимнасты отказались от участия в международных соревнованиях на фоне множества «необоснованных и предвзятых» решений специального комитета Международной федерации гимнастики (FIG). Среди причин, по которым российским спортсменам отказали выступать под эгидой FIG: участие в концерте ко Дню защитника Отечества и подписка на группу в соцсети «ВКонтакте», сообщили представители Федерации гимнастики России.

«Примеры „объективных“ причин отказа нашим спортсменам в допуске на международные соревнования под эгидой FIG. 1) Участие спортсмена в гала-концерте ко Дню Защитника Отечества, где неоднократно использовалась георгиевская ленточка», — говорится в документе, присланном пресс-службой федерации, есть в распоряжении URA.RU. В решении комитета этот исторический символ, учрежденный еще в 1769 году императрицей Екатериной II, был назван «провоенным символом». Также игнорируется тот факт, что георгиевская лента уже более двух с половиной веков является для миллионов россиян символом памяти о подвиге предков. 

Еще одному спортсмену отказали в допуске из-за фотографии с детьми в военной форме на том же праздничном концерте. Комитет FIG квалифицировал участие детей в мероприятии, посвященном общенациональному празднику, который отмечается в России уже более ста лет, как «поддержку СВО».

Основанием для отказа в допуске еще одного россиянина стало наличие у спортсмена подписки на группу в социальной сети, где размещался анонс Пятого всероссийского антидопингового диктанта. Эксперты FIG разглядели в римской цифре V, обозначающей порядковый номер диктанта, «один из символов СВО». Другой получил отказ за фотографию с бывшим министром спорта Олегом Матыциным, который находится под санкциями за поддержку СВО.

Согласно правилам, принятым FIG в ноябре 2023 года по рекомендации МОК, российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном качестве. При этом специальный комитет получил широкие полномочия по оценке их нейтральности.

В ответ гимнасты из РФ отказались участвовать в ближайших международных соревнованиях. Российская федерация гимнастики официально подтвердила свою поддержку и уважение к позиции спортсменов. В заявлении отмечается, что федерация, в сотрудничестве с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ, намерена продолжить защиту и поддержку интересов российских атлетов.

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Российские гимнасты отказались от участия в международных соревнованиях на фоне множества «необоснованных и предвзятых» решений специального комитета Международной федерации гимнастики (FIG). Среди причин, по которым российским спортсменам отказали выступать под эгидой FIG: участие в концерте ко Дню защитника Отечества и подписка на группу в соцсети «ВКонтакте», сообщили представители Федерации гимнастики России. «Примеры „объективных“ причин отказа нашим спортсменам в допуске на международные соревнования под эгидой FIG. 1) Участие спортсмена в гала-концерте ко Дню Защитника Отечества, где неоднократно использовалась георгиевская ленточка», — говорится в документе, присланном пресс-службой федерации, есть в распоряжении URA.RU. В решении комитета этот исторический символ, учрежденный еще в 1769 году императрицей Екатериной II, был назван «провоенным символом». Также игнорируется тот факт, что георгиевская лента уже более двух с половиной веков является для миллионов россиян символом памяти о подвиге предков.  Еще одному спортсмену отказали в допуске из-за фотографии с детьми в военной форме на том же праздничном концерте. Комитет FIG квалифицировал участие детей в мероприятии, посвященном общенациональному празднику, который отмечается в России уже более ста лет, как «поддержку СВО». Основанием для отказа в допуске еще одного россиянина стало наличие у спортсмена подписки на группу в социальной сети, где размещался анонс Пятого всероссийского антидопингового диктанта. Эксперты FIG разглядели в римской цифре V, обозначающей порядковый номер диктанта, «один из символов СВО». Другой получил отказ за фотографию с бывшим министром спорта Олегом Матыциным, который находится под санкциями за поддержку СВО. Согласно правилам, принятым FIG в ноябре 2023 года по рекомендации МОК, российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном качестве. При этом специальный комитет получил широкие полномочия по оценке их нейтральности. В ответ гимнасты из РФ отказались участвовать в ближайших международных соревнованиях. Российская федерация гимнастики официально подтвердила свою поддержку и уважение к позиции спортсменов. В заявлении отмечается, что федерация, в сотрудничестве с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ, намерена продолжить защиту и поддержку интересов российских атлетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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