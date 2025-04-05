Гимнасты РФ с нейтральным статусом отказались от международных турниров

Российские гимнасты, выступающие под нейтральным флагом, приняли решение не участвовать в международных соревнованиях. Об этом сообщает Федерация гимнастики России.
«Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие „нейтральный статус“, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG)», — говорится на сайте федерации. Там уточнили, что решение было принято на фоне множества «необоснованных и предвзятых» решений специального комитета Международной федерации гимнастики (FIG) относительно допуска российских гимнастов и гимнасток к участию в соревнованиях.
Федерация гимнастики России выразила свое уважение и поддержку позиции спортсменов, заявив, что в сотрудничестве с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ будет продолжать поддерживать и защищать интересы своих атлетов. Кроме того, Федерация нацелена добиться пересмотра правил, которые позволяют специальному комитету FIG принимать такие решения.
Ранее пять российских гимнастов были удостоены нейтрального статуса по решению FIG. Среди них — Арина Ковшова, Арина Янковская, Владислав Николаенко, Александр Хабибуллин и Диана Чугунихина, передает «Национальная служба новостей».
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