04 апреля 2025
03 апреля 2025

В Санкт-Петербурге загорелся автобус

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Автобус загорелся на 18-й линии Васильевского острова (архивное фото)
Автобус загорелся на 18-й линии Васильевского острова (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге в районе Васильевского острова вспыхнул автобус. О ЧП рассказывают очевидцы.

«Возгорание произошло на 18-й линии В.О. Дым от загоревшегося транспорта виден издалека», — ссылается на сообщение очевидцев портал 78.ru. Причины происшествия пока не известны. Информации о пострадавших нет. 

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В Санкт-Петербурге в районе Васильевского острова вспыхнул автобус. О ЧП рассказывают очевидцы. «Возгорание произошло на 18-й линии В.О. Дым от загоревшегося транспорта виден издалека», — ссылается на сообщение очевидцев портал 78.ru. Причины происшествия пока не известны. Информации о пострадавших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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