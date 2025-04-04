В Санкт-Петербурге загорелся автобус

Автобус загорелся на 18-й линии Васильевского острова (архивное фото)
В Санкт-Петербурге в районе Васильевского острова вспыхнул автобус. О ЧП рассказывают очевидцы.
«Возгорание произошло на 18-й линии В.О. Дым от загоревшегося транспорта виден издалека», — ссылается на сообщение очевидцев портал 78.ru. Причины происшествия пока не известны. Информации о пострадавших нет.
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