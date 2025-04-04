Два спортсмена из Тюменской области одержали победу финального этапа Кубка содружества по биатлону. Виктория Сливко и Александр Логинов стали лучшими в одиночной эстафете, сообщил глава региона Александр Моор.
«В одиночной эстафете среди женщин финального этапа Кубка Содружества по биатлону завоевала золотую медаль Виктория Сливко. Следом в одиночной эстафете среди мужчин первым финишировал Александр Логинов.», — рассказал Моор в своем telegram-канале.
Соревнования проходят в Мурманске. Для Логинова это уже вторая победа в рамках Кубка содружества, днем ранее он выиграл мужской спринт опередив Антона Бабикова.
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