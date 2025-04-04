04 апреля 2025

Тюменцы взяли золото в двух гонках Кубка Содружества по биатлону. Фото

Тюменцы Сливко и Логинов взяли золото в финале Кубка Содружества по биатлону
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Логинов и Виктория Сливко победили в одиночных эстафетах на Кубке содружества в Мурманске
Александр Логинов и Виктория Сливко победили в одиночных эстафетах на Кубке содружества в Мурманске Фото:

Два спортсмена из Тюменской области одержали победу финального этапа Кубка содружества по биатлону. Виктория Сливко и Александр Логинов стали лучшими в одиночной эстафете, сообщил глава региона Александр Моор. 

«В одиночной эстафете среди женщин финального этапа Кубка Содружества по биатлону завоевала золотую медаль Виктория Сливко. Следом в одиночной эстафете среди мужчин первым финишировал Александр Логинов.», — рассказал Моор в своем telegram-канале. 

Соревнования проходят в Мурманске. Для Логинова это уже вторая победа в рамках Кубка содружества, днем ранее он выиграл мужской спринт опередив Антона Бабикова.

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Два спортсмена из Тюменской области одержали победу финального этапа Кубка содружества по биатлону. Виктория Сливко и Александр Логинов стали лучшими в одиночной эстафете, сообщил глава региона Александр Моор.  «В одиночной эстафете среди женщин финального этапа Кубка Содружества по биатлону завоевала золотую медаль Виктория Сливко. Следом в одиночной эстафете среди мужчин первым финишировал Александр Логинов.», — рассказал Моор в своем telegram-канале.  Соревнования проходят в Мурманске. Для Логинова это уже вторая победа в рамках Кубка содружества, днем ранее он выиграл мужской спринт опередив Антона Бабикова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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