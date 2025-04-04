Магнитогорский «Металлург» завершил выступление в плей-офф КХЛ

В Омске в шестом матче первого раунда плей-офф магнитогорский «Металлург» уступил омскому «Авангарду» со счетом 3:2. Таким образом, «ястребы» вышли в одну четвертую финала, а магнитогорцы завершили выступление в сезоне, сложив полномочия действующих обладателей Кубка Гагарина. Об этом сообщает наблюдающий за матчем корреспондент URA.RU.
Первый период встречи прошел без забитых шайб при равных показателях команд. А вот во втором «сталевары» начали активно пропускать. На 27-й и на 28-й минуте матча ворота магнитогорцев в равенстве поразили Михаил Гуляев и Наиль Якупов. Последний на 35-й минуте развил успех и оформил дубль.
Лишь в третьем периоде, на 45-й минуте, встречи «Металлург» начал отыгрываться — в равенстве забил Дмитрий Силантьев. А на 52-й минуте после удаления капитана омичей Дамира Шарипзянова разрыв до минимума сократил Данила Юров — 3:2.
В конце матча на четыре минуты был удален игрок «Авангарда», но воспользоваться долгим преимуществом магнитогорцы не смогли. До конца периода они активно атаковали ворота соперников, но безрезультатно. Счет в матче 3:2, в серии — 4:2. Омск идет во второй раунд плей-офф.
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