Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде из Воскресенска в ключевом матче
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде «Химик» из Воскресенска и завершает сезон. Матч закончился со счетом 5:3. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Отдали все силы, но было их немного. Уступили „Химику“ в матче №7 и завершили свой путь в этом плей-офф. Счет 5:3», — говорится в telegram-канале хокеейного клуба «Зауралье». «Химик» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в четвертьфинал Кубка Чемпиона России.
Итоговая статистика матча
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