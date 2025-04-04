04 апреля 2025

Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде из Воскресенска в ключевом матче. Скрин

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Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде из Воскресенска в ключевом матче
Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде из Воскресенска в ключевом матче Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде «Химик» из Воскресенска и завершает сезон. Матч закончился со счетом 5:3. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Отдали все силы, но было их немного. Уступили „Химику“ в матче №7 и завершили свой путь в этом плей-офф. Счет 5:3», — говорится в telegram-канале хокеейного клуба «Зауралье». «Химик» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в четвертьфинал Кубка Чемпиона России.

Итоговая статистика матча
Итоговая статистика матча
Фото:

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Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде «Химик» из Воскресенска и завершает сезон. Матч закончился со счетом 5:3. Об этом сообщает пресс-служба клуба. «Отдали все силы, но было их немного. Уступили „Химику“ в матче №7 и завершили свой путь в этом плей-офф. Счет 5:3», — говорится в telegram-канале хокеейного клуба «Зауралье». «Химик» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в четвертьфинал Кубка Чемпиона России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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