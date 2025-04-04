«Тело лежало в подвале»: в Челябинской области обнаружили мертвым полицейского

В городе Карталы Челябинской области в одном из жилых домов найдено тело сотрудника полиции. Рядом с ним обнаружено огнестрельное оружие, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Погибший служил в полиции. В день гибели он находился на выходном. Тело нашли в подвале. Основной версией гибели рассматривается суицид», — рассказал инсайдер. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по региону.
«По факту обнаружения тела в жилом доме проводится проверка. Она направлена на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в пресс-службе ведомства.
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