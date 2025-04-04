04 апреля 2025

«Тело лежало в подвале»: в Челябинской области обнаружили мертвым полицейского

В Карталах найдено тело сотрудника полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, нашивка, куртка, форма, спецодежда, полиция, униформа, младший лейтенант
В Челябинской области разбираются в обстоятельствах смерти правоохранителя Фото:

В городе Карталы Челябинской области в одном из жилых домов найдено тело сотрудника полиции. Рядом с ним обнаружено огнестрельное оружие, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Погибший служил в полиции. В день гибели он находился на выходном. Тело нашли в подвале. Основной версией гибели рассматривается суицид», — рассказал инсайдер. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по региону.

«По факту обнаружения тела в жилом доме проводится проверка. Она направлена на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в пресс-службе ведомства.

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В городе Карталы Челябинской области в одном из жилых домов найдено тело сотрудника полиции. Рядом с ним обнаружено огнестрельное оружие, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Погибший служил в полиции. В день гибели он находился на выходном. Тело нашли в подвале. Основной версией гибели рассматривается суицид», — рассказал инсайдер. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по региону. «По факту обнаружения тела в жилом доме проводится проверка. Она направлена на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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