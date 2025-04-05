Сто тысяч домов остались без электричества в Иркутской области

В результате бушующего урагана в Иркутской области, в регионе более ста тысяч домов остались без света. Сообщается, что порывы ветра в настоящее время достигают от 15 до 29 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС.
«Из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения 101306 домов в 613 населенных пунктах в 8 районах области», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале.
Отмечается, что погибших в регионе нет. Ситуация находится на контроле властей и экстренных служб. Мощные ураганы начались в регионах Сибири утром 5 апреля. Ветер сдувает крыши домов, автобусные остановки, раздувает пожары.
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