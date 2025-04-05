05 апреля 2025

Сто тысяч домов остались без электричества в Иркутской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра в Иркутской области достигают от 15 до 29 метров в секунду
Порывы ветра в Иркутской области достигают от 15 до 29 метров в секунду Фото:
новость из сюжета
Сибирские регионы страдают из-за ураганов

В результате бушующего урагана в Иркутской области, в регионе более ста тысяч домов остались без света. Сообщается, что порывы ветра в настоящее время достигают от 15 до 29 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС.

«Из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения 101306 домов в 613 населенных пунктах в 8 районах области», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале. 

Отмечается, что погибших в регионе нет. Ситуация находится на контроле властей и экстренных служб. Мощные ураганы начались в регионах Сибири утром 5 апреля. Ветер сдувает крыши домов, автобусные остановки, раздувает пожары.

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В результате бушующего урагана в Иркутской области, в регионе более ста тысяч домов остались без света. Сообщается, что порывы ветра в настоящее время достигают от 15 до 29 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС. «Из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения 101306 домов в 613 населенных пунктах в 8 районах области», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале.  Отмечается, что погибших в регионе нет. Ситуация находится на контроле властей и экстренных служб. Мощные ураганы начались в регионах Сибири утром 5 апреля. Ветер сдувает крыши домов, автобусные остановки, раздувает пожары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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