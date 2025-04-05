05 апреля 2025
04 апреля 2025

Авиаперевозчик с 12 мая запустит из Перми прямые перелеты в Ташкент

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки смогут летать до Ташкента прямыми рейсами с середины мая
Пермяки смогут летать до Ташкента прямыми рейсами с середины мая Фото:

Компания «ЮВТ-Аэро» с середины мая запустит прямые полеты из прикамской столицы до Ташкента. Об этом свидетельствует расписание аэропорта Большое Савино, передает корреспондент URA.RU.

«Рейсы из Перми в Ташкент запускают с 12 мая. Программа на данный момент рассчитана до 25 августа. Борт типа Bombardier будет делать вылеты раз в неделю (в понедельник)», — передает корреспондент агентства.

Время в пути составит 3 часа 20 минут, указано на сайте пермского аэропорта. По данным перевозчика, за билет в одну сторону придется заплатить чуть больше 13 тысяч рублей.

Ранее в компании рассказывали, что перелеты до Ташкента будет коммерческими, несубсидируемыми и регулярными. Они рассчитаны на туристов и мигрирующих граждан Узбекистана.

Росавиация в ноябре прошлого года разрешили двум перевозчикам выполнять авиарейсы из Перми в Узбекистан. В данный момент прямые перелеты из Большого Савино в узбекский Наманган осуществляет Uzbekistan Airways.

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Компания «ЮВТ-Аэро» с середины мая запустит прямые полеты из прикамской столицы до Ташкента. Об этом свидетельствует расписание аэропорта Большое Савино, передает корреспондент URA.RU. «Рейсы из Перми в Ташкент запускают с 12 мая. Программа на данный момент рассчитана до 25 августа. Борт типа Bombardier будет делать вылеты раз в неделю (в понедельник)», — передает корреспондент агентства. Время в пути составит 3 часа 20 минут, указано на сайте пермского аэропорта. По данным перевозчика, за билет в одну сторону придется заплатить чуть больше 13 тысяч рублей. Ранее в компании рассказывали, что перелеты до Ташкента будет коммерческими, несубсидируемыми и регулярными. Они рассчитаны на туристов и мигрирующих граждан Узбекистана. Росавиация в ноябре прошлого года разрешили двум перевозчикам выполнять авиарейсы из Перми в Узбекистан. В данный момент прямые перелеты из Большого Савино в узбекский Наманган осуществляет Uzbekistan Airways.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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