Авиаперевозчик с 12 мая запустит из Перми прямые перелеты в Ташкент

Компания «ЮВТ-Аэро» с середины мая запустит прямые полеты из прикамской столицы до Ташкента. Об этом свидетельствует расписание аэропорта Большое Савино, передает корреспондент URA.RU.
«Рейсы из Перми в Ташкент запускают с 12 мая. Программа на данный момент рассчитана до 25 августа. Борт типа Bombardier будет делать вылеты раз в неделю (в понедельник)», — передает корреспондент агентства.
Время в пути составит 3 часа 20 минут, указано на сайте пермского аэропорта. По данным перевозчика, за билет в одну сторону придется заплатить чуть больше 13 тысяч рублей.
Ранее в компании рассказывали, что перелеты до Ташкента будет коммерческими, несубсидируемыми и регулярными. Они рассчитаны на туристов и мигрирующих граждан Узбекистана.
Росавиация в ноябре прошлого года разрешили двум перевозчикам выполнять авиарейсы из Перми в Узбекистан. В данный момент прямые перелеты из Большого Савино в узбекский Наманган осуществляет Uzbekistan Airways.
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