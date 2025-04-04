04 апреля 2025

В Тюмени неизвестный напал на водителя автобуса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автобуса получил травмы (архивное фото)
Водитель автобуса получил травмы (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Профсоюзной в районе остановки «Циолковского» неизвестный мужчина напал на водителя маршрутного автобуса №4. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.

От нападения пострадал водитель 1958 года рождения
От нападения пострадал водитель 1958 года рождения
Фото:

«Сегодня 05.04.2025 года было совершено нападение на водителя маршрутного такси № 4. Все произошло на улице Профсоюзная, остановка „Циолковского“» — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень».

Уточняется, что водителю были нанесены побои. Пострадавший 1958 года рождения. Причины нападения не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Тюмени на улице Профсоюзной в районе остановки «Циолковского» неизвестный мужчина напал на водителя маршрутного автобуса №4. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети. «Сегодня 05.04.2025 года было совершено нападение на водителя маршрутного такси № 4. Все произошло на улице Профсоюзная, остановка „Циолковского“» — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». Уточняется, что водителю были нанесены побои. Пострадавший 1958 года рождения. Причины нападения не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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