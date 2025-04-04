В Тюмени на улице Профсоюзной в районе остановки «Циолковского» неизвестный мужчина напал на водителя маршрутного автобуса №4. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.
«Сегодня 05.04.2025 года было совершено нападение на водителя маршрутного такси № 4. Все произошло на улице Профсоюзная, остановка „Циолковского“» — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень».
Уточняется, что водителю были нанесены побои. Пострадавший 1958 года рождения. Причины нападения не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.
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