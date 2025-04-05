05 апреля 2025

«Роснано» подала в суд на Чубайса и других экс-руководителей компании

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На Чубайса подают в суд
На Чубайса подают в суд Фото:
новость из сюжета
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Российская компания «Роснано» подала в арбитражный суд иск к предпринимателю и экс-зампреду правительства Анатолию Чубайсу. Также иски направлены против других бывших руководителей компании.

«„Роснано“ подала в арбитражный суд иск к Чубайсу. И другим экс-руководителям компании», — указано в картотеке арбитражных дел, на которую ссылается ТАСС.

В столице России ранее были арестованы три бывших заместителя Чубайса, который занимал должность генерального директора в компании «Роснано». Официальные лица из правоохранительных структур подтвердили факт задержания. Сам Чубайс в 2017 году обратился в полицию, сообщив о пропаже имущества из его дома, расположенного в деревне Переделки.

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Российская компания «Роснано» подала в арбитражный суд иск к предпринимателю и экс-зампреду правительства Анатолию Чубайсу. Также иски направлены против других бывших руководителей компании. «„Роснано“ подала в арбитражный суд иск к Чубайсу. И другим экс-руководителям компании», — указано в картотеке арбитражных дел, на которую ссылается ТАСС. В столице России ранее были арестованы три бывших заместителя Чубайса, который занимал должность генерального директора в компании «Роснано». Официальные лица из правоохранительных структур подтвердили факт задержания. Сам Чубайс в 2017 году обратился в полицию, сообщив о пропаже имущества из его дома, расположенного в деревне Переделки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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