В Свердловской области вечером 5 апреля пьяный водитель без прав устроил аварию. По данным Госавтоинспекции региона, в ДТП пострадали четверо, включая одного несовершеннолетнего.
«По предварительным данным, 39-летний водитель Renault Logan, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Chery Tiggo под управлением 48-летнего водителя. В результате оба водителя и два пассажира Chery 2008 и 2005 годов рождения доставлены в больницу», — указано в telegram-канале дорожных полицейских.
Правоохранители установили, что водитель Renault Logan проживает в поселке Изумруд, его пять раз наказывали за нарушение ПДД. Проверка показала наличие 0,654 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Уралец не имел права управления транспортным средством. Сейчас ему грозит административный арест и штраф.
Водитель Chery — житель Омской области. Сотрудники полиции выяснили, что на него были составлены 44 протокол за нарушение правил дорожного движения. По факту происшествия проводится проверка.
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