В Сургуте (ХМАО) вечером 5 апреля возле дома по улице Ивана Кайдалова неизвестный мужчина начал преследовать подростка, когда та вышла из подъезда. Незнакомец окрикнул ее, а затем побежал. Девочка кричала о помощи и убегала по двору от преследователя. Произошедшее попало на камеры подъезда.
«В Сургуте неадекват гонялся за девочкой. Это произошло сегодня вечером на улице Ивана Кайдалова, 30. Девочка вышла из подъезда, а мужчина последовал за ней. Через некоторое время были слышны ужасные крики девочки, убегающей от преследователя», — передают сообщение очевидцев в telegram-канале «Свет Сургут ХМАО».
Уточняется, что нападавшего задержала полиция. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!