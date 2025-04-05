05 апреля 2025
04 апреля 2025

В Сургуте неизвестный гнался за девочкой и пытался ее схватить. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девочка вышла из подъезда и неизвестны пошел за ней (архивное фото)
Девочка вышла из подъезда и неизвестны пошел за ней (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 5 апреля возле дома по улице Ивана Кайдалова неизвестный мужчина начал преследовать подростка, когда та вышла из подъезда. Незнакомец окрикнул ее, а затем побежал. Девочка кричала о помощи и убегала по двору от преследователя. Произошедшее попало на камеры подъезда.

«В Сургуте неадекват гонялся за девочкой. Это произошло сегодня вечером на улице Ивана Кайдалова, 30. Девочка вышла из подъезда, а мужчина последовал за ней. Через некоторое время были слышны ужасные крики девочки, убегающей от преследователя», — передают сообщение очевидцев в telegram-канале «Свет Сургут ХМАО».

Уточняется, что нападавшего задержала полиция. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) вечером 5 апреля возле дома по улице Ивана Кайдалова неизвестный мужчина начал преследовать подростка, когда та вышла из подъезда. Незнакомец окрикнул ее, а затем побежал. Девочка кричала о помощи и убегала по двору от преследователя. Произошедшее попало на камеры подъезда. «В Сургуте неадекват гонялся за девочкой. Это произошло сегодня вечером на улице Ивана Кайдалова, 30. Девочка вышла из подъезда, а мужчина последовал за ней. Через некоторое время были слышны ужасные крики девочки, убегающей от преследователя», — передают сообщение очевидцев в telegram-канале «Свет Сургут ХМАО». Уточняется, что нападавшего задержала полиция. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...