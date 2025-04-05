05 апреля 2025
04 апреля 2025

Мужчина занялся сексом со свердловчанкой на оттаявшем газоне у жд-вокзала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Любовников не смущали устремленные на них взгляды прохожих
Любовников не смущали устремленные на них взгляды прохожих Фото:

Парочка занялась сексом прямо возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Об этом рассказал один из очевидцев.

«У жд-вокзала развлекаются по полной. У нее — спущены штаны, у него — приспущены», — пояснил анонимный подписчик telegram-канала «Zloy_ekb 18+».

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в городской полиции. Ответ ожидается.

Ранее корреспонденты информационного агентства рассказывали о половой связи уроженца Калининграда с юной жительницей Асбеста. За это взрослому мужчине пришлось ответить по закону.

Любовный акт двух молодых людей попал в объектив камеры
Любовный акт двух молодых людей попал в объектив камеры
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Парочка занялась сексом прямо возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Об этом рассказал один из очевидцев. «У жд-вокзала развлекаются по полной. У нее — спущены штаны, у него — приспущены», — пояснил анонимный подписчик telegram-канала «Zloy_ekb 18+». Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в городской полиции. Ответ ожидается. Ранее корреспонденты информационного агентства рассказывали о половой связи уроженца Калининграда с юной жительницей Асбеста. За это взрослому мужчине пришлось ответить по закону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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