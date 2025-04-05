Любовников не смущали устремленные на них взгляды прохожих
Парочка занялась сексом прямо возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Об этом рассказал один из очевидцев.
«У жд-вокзала развлекаются по полной. У нее — спущены штаны, у него — приспущены», — пояснил анонимный подписчик telegram-канала «Zloy_ekb 18+».
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в городской полиции. Ответ ожидается.
Ранее корреспонденты информационного агентства рассказывали о половой связи уроженца Калининграда с юной жительницей Асбеста. За это взрослому мужчине пришлось ответить по закону.
Любовный акт двух молодых людей попал в объектив камеры
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!