05 апреля 2025

WSJ: Си Цзиньпин победил в торговой войне с Трампом

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Победителя определили СМИ
Победителя определили СМИ Фото:
новость из сюжета
Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США

Председатель КНР Си Цзиньпин одерживает верх в торговом противостоянии с президентом США Дональдом Трампом. К таким выводам пришли американские обозреватели.

«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, но уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя», — указано в публикации The Wall Street Journal.

По мнению журналистов, Вашингтон тратили многие годы, убеждая Европу ослабить экономические связи с Китаем. А сейчас новая политика американского лидера привела к тому, что возобновление контактов с Пекином стало лишь вопросом времени. КНР будет альтернативным партнером для азиатских стран, где только усиливается антиамериканский настрой, пишет СМИ.

Китайские власти начали готовиться к торговой войне с США задолго до возвращения Трампа в Белый дом. Первым решительным шагом КНР стал поиск обхода американских ограничений в Панамском канале, напоминает «Национальная служба новостей». Многие пошлины, предложенные Вашингтоном, направлены конкретно против Китая, передает телеканал 360. О том, с какими последствиями столкнется мир из-за противоборства двух держав, узнаете из материала RT.

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Председатель КНР Си Цзиньпин одерживает верх в торговом противостоянии с президентом США Дональдом Трампом. К таким выводам пришли американские обозреватели. «Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, но уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя», — указано в публикации The Wall Street Journal. По мнению журналистов, Вашингтон тратили многие годы, убеждая Европу ослабить экономические связи с Китаем. А сейчас новая политика американского лидера привела к тому, что возобновление контактов с Пекином стало лишь вопросом времени. КНР будет альтернативным партнером для азиатских стран, где только усиливается антиамериканский настрой, пишет СМИ. Китайские власти начали готовиться к торговой войне с США задолго до возвращения Трампа в Белый дом. Первым решительным шагом КНР стал поиск обхода американских ограничений в Панамском канале, напоминает «Национальная служба новостей». Многие пошлины, предложенные Вашингтоном, направлены конкретно против Китая, передает телеканал 360. О том, с какими последствиями столкнется мир из-за противоборства двух держав, узнаете из материала RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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