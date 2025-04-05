WSJ: Си Цзиньпин победил в торговой войне с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин одерживает верх в торговом противостоянии с президентом США Дональдом Трампом. К таким выводам пришли американские обозреватели.
«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, но уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя», — указано в публикации The Wall Street Journal.
По мнению журналистов, Вашингтон тратили многие годы, убеждая Европу ослабить экономические связи с Китаем. А сейчас новая политика американского лидера привела к тому, что возобновление контактов с Пекином стало лишь вопросом времени. КНР будет альтернативным партнером для азиатских стран, где только усиливается антиамериканский настрой, пишет СМИ.
Китайские власти начали готовиться к торговой войне с США задолго до возвращения Трампа в Белый дом. Первым решительным шагом КНР стал поиск обхода американских ограничений в Панамском канале, напоминает «Национальная служба новостей». Многие пошлины, предложенные Вашингтоном, направлены конкретно против Китая, передает телеканал 360. О том, с какими последствиями столкнется мир из-за противоборства двух держав, узнаете из материала RT.
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