05 апреля 2025

Посольство России следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян задержали из-за предполагаемой торговли людьми
Россиян задержали из-за предполагаемой торговли людьми Фото:

Посольство России в Аргентине внимательно следит за ситуацией с задержанием российских граждан, подозреваемых в торговле людьми. Об этом сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под плотным контролем, призываем не нагнетать все эти истории. Но преступники должны ответить по закону», — сказал Дмитрий Феоктистов, его слова приводит ТАСС.

Феоктистов отметил, что пока нет оснований считать текущее дело частью русофобских кампаний, которые ранее проводились в Аргентине. Посол упомянул о прошлых случаях, когда аргентинские СМИ распространяли недостоверные обвинения в адрес российских граждан.

По информации прокуратуры города Сан-Карлос-де-Барилоче, двум мужчинам были предъявлены обвинения, среди них — организатор религиозной группы. Также задержаны 19 женщин, имеющих российское гражданство. Их подозревают в участии в преступной организации, занимающейся сексуальной эксплуатацией и принуждением к рабству.

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Посольство России в Аргентине внимательно следит за ситуацией с задержанием российских граждан, подозреваемых в торговле людьми. Об этом сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. «Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под плотным контролем, призываем не нагнетать все эти истории. Но преступники должны ответить по закону», — сказал Дмитрий Феоктистов, его слова приводит ТАСС. Феоктистов отметил, что пока нет оснований считать текущее дело частью русофобских кампаний, которые ранее проводились в Аргентине. Посол упомянул о прошлых случаях, когда аргентинские СМИ распространяли недостоверные обвинения в адрес российских граждан. По информации прокуратуры города Сан-Карлос-де-Барилоче, двум мужчинам были предъявлены обвинения, среди них — организатор религиозной группы. Также задержаны 19 женщин, имеющих российское гражданство. Их подозревают в участии в преступной организации, занимающейся сексуальной эксплуатацией и принуждением к рабству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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