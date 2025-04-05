Возрожденная в Прикамье чулочная фабрика за год заработала меньше полумиллиона

Прикамский бренд с 80-летней историей — ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» (ЛЧПФ) по итогу прошлого года показала выручку в 15,7 млн рублей. Это почти вдове превышает показатели 2023-го. При этом чистая прибыль производства сократилась, указано на портале «СПАРК-Интерфакс».
«Выручка ЛЧПФ в 2024 году — 15,7 млн рублей (было 8,4 млн). Чистая прибыль составила 423 тысячи рублей (было 1,1 млн)», — написано в финансовом отчете.
Раньше компания входила по стране в пятерку крупнейших производителей чулков и носков. ЛЧПФ признали банкротом в 2018 году. Позже активы выкупили с молотка за 7,4 млн рублей. Из приобретенных площадей в данный момент используют примерно половину.
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