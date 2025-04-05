Вашингтон использует Украину в собственных, корыстных целях в рамках противоборства с КНР. Сдерживание России отошло на второй план. К такому выводу пришли аналитики центра Strategic Culture Foundation.
«Самая большая и долгосрочная стратегическая задача для Соединенных Штатов — это Китай, а не РФ. Управляя Украиной посредством выборочной помощи, а не прямых гарантий, Вашингтон пытается держать Россию под контролем, не подвергая себя чрезмерному риску <...>. Это позволяет Вашингтону сохранять ресурсы и гибкость для Индо-Тихоокеанского региона, где они сталкиваются с более прямым вызовом своему глобальному доминированию», — указано на страницах издания центра с аналогичным названием.
Ранее URA.RU рассказывало со ссылкой на иностранные издания, что лидер КНР Си Цзиньпин одерживает верх в торговой войне с американским президентом Дональдом Трампом. Китай решительно выступает против экономической политики Белого дома и уже принял ряд контрмер, передает телеканал 360. Трамп назвал такой шаг ошибкой, отмечает «Национальная служба новостей». По его мнению, экономика КНР страдает от пошлин сильнее, чем США, пишет RT. В Пекине заявляют об обратном эффекте.
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