05 апреля 2025

SC: США используют Украину для противостояния Китаю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению аналитиков, управляя Украиной, США пытаются оказать давление на Китай
По мнению аналитиков, управляя Украиной, США пытаются оказать давление на Китай Фото:

Вашингтон использует Украину в собственных, корыстных целях в рамках противоборства с КНР. Сдерживание России отошло на второй план. К такому выводу пришли аналитики центра Strategic Culture Foundation.

«Самая большая и долгосрочная стратегическая задача для Соединенных Штатов — это Китай, а не РФ. Управляя Украиной посредством выборочной помощи, а не прямых гарантий, Вашингтон пытается держать Россию под контролем, не подвергая себя чрезмерному риску <...>. Это позволяет Вашингтону сохранять ресурсы и гибкость для Индо-Тихоокеанского региона, где они сталкиваются с более прямым вызовом своему глобальному доминированию», — указано на страницах издания центра с аналогичным названием.

Ранее URA.RU рассказывало со ссылкой на иностранные издания, что лидер КНР Си Цзиньпин одерживает верх в торговой войне с американским президентом Дональдом Трампом. Китай решительно выступает против экономической политики Белого дома и уже принял ряд контрмер, передает телеканал 360. Трамп назвал такой шаг ошибкой, отмечает «Национальная служба новостей». По его мнению, экономика КНР страдает от пошлин сильнее, чем США, пишет RT. В Пекине заявляют об обратном эффекте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон использует Украину в собственных, корыстных целях в рамках противоборства с КНР. Сдерживание России отошло на второй план. К такому выводу пришли аналитики центра Strategic Culture Foundation. «Самая большая и долгосрочная стратегическая задача для Соединенных Штатов — это Китай, а не РФ. Управляя Украиной посредством выборочной помощи, а не прямых гарантий, Вашингтон пытается держать Россию под контролем, не подвергая себя чрезмерному риску <...>. Это позволяет Вашингтону сохранять ресурсы и гибкость для Индо-Тихоокеанского региона, где они сталкиваются с более прямым вызовом своему глобальному доминированию», — указано на страницах издания центра с аналогичным названием. Ранее URA.RU рассказывало со ссылкой на иностранные издания, что лидер КНР Си Цзиньпин одерживает верх в торговой войне с американским президентом Дональдом Трампом. Китай решительно выступает против экономической политики Белого дома и уже принял ряд контрмер, передает телеканал 360. Трамп назвал такой шаг ошибкой, отмечает «Национальная служба новостей». По его мнению, экономика КНР страдает от пошлин сильнее, чем США, пишет RT. В Пекине заявляют об обратном эффекте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...