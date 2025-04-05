Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего вечером 5 апреля возле дома №18 по улице Полисадной. По данный городской Госавтоинспекции, водитель скрылся с места происшествия после наезда на пешехода.
«Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП. По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем скрылся», — указано в telegram-канале дорожных полицейских.
Пострадавшим оказался мужчина 1985 года рождения. Его с телесными повреждениями доставили в больницу.
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