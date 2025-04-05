05 апреля 2025
04 апреля 2025

Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранителям требуется помощь в поимке нарушителя
Правоохранителям требуется помощь в поимке нарушителя Фото:

В Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего вечером 5 апреля возле дома №18 по улице Полисадной. По данный городской Госавтоинспекции, водитель скрылся с места происшествия после наезда на пешехода.

«Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП. По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем скрылся», — указано в telegram-канале дорожных полицейских.

Пострадавшим оказался мужчина 1985 года рождения. Его с телесными повреждениями доставили в больницу.

Звонить можно по телефонам: +7 (999) 563-43-34 или 02, также информацию можно передать лично в отделении
Звонить можно по телефонам: +7 (999) 563-43-34 или 02, также информацию можно передать лично в отделении
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В Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего вечером 5 апреля возле дома №18 по улице Полисадной. По данный городской Госавтоинспекции, водитель скрылся с места происшествия после наезда на пешехода. «Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП. По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем скрылся», — указано в telegram-канале дорожных полицейских. Пострадавшим оказался мужчина 1985 года рождения. Его с телесными повреждениями доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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