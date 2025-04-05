05 апреля 2025

Юрист раскрыл, как сократить задолженность по ЖКХ

Юрист Бондарь: задолженность по ЖКХ сокращают исправлением ошибок расчетов
© Служба новостей «URA.RU»
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У граждан РФ есть легальный способ снизить платежи за «коммуналку»
У граждан РФ есть легальный способ снизить платежи за «коммуналку» Фото:

Задолженность по оплате коммунальных услуг можно сократить путем применения трехлетнего срока давности и исправления ошибок в расчетах. Такими рекомендациями поделился общественник и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Распространенная ситуация связана со сроком исковой давности (составляет три года — прим. URA.RU). Если УК решила требовать в суде долги за период, превышающий этот срок, ответчик вправе заявить о пропуске давности», — пояснил Дмитрий Бондарь в беседе с РИА Новости.

Если задолженность стала следствием некорректных тарифов, неверной площади помещений или сбоя в работе базе данных, нужно обратиться напрямую к поставщику услуг за перерасчетом. При этом потребуются подтверждающие документы. Еще один и более кардинальный способ решить проблему — это банкротство. Для этого требуется, чтобы общий долг гражданина превышал 500 тысяч рублей.

Установка энергосберегающих ламп позволит сэкономить, советовал раннее глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает RT. По оценке аналитиков, в стране к 2025 году сократилось количество злостных должников, которые не оплачивают коммунальные, сообщает «Национальная служба новостей».

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Задолженность по оплате коммунальных услуг можно сократить путем применения трехлетнего срока давности и исправления ошибок в расчетах. Такими рекомендациями поделился общественник и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. «Распространенная ситуация связана со сроком исковой давности (составляет три года — прим. URA.RU). Если УК решила требовать в суде долги за период, превышающий этот срок, ответчик вправе заявить о пропуске давности», — пояснил Дмитрий Бондарь в беседе с РИА Новости. Если задолженность стала следствием некорректных тарифов, неверной площади помещений или сбоя в работе базе данных, нужно обратиться напрямую к поставщику услуг за перерасчетом. При этом потребуются подтверждающие документы. Еще один и более кардинальный способ решить проблему — это банкротство. Для этого требуется, чтобы общий долг гражданина превышал 500 тысяч рублей. Установка энергосберегающих ламп позволит сэкономить, советовал раннее глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает RT. По оценке аналитиков, в стране к 2025 году сократилось количество злостных должников, которые не оплачивают коммунальные, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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