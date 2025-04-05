05 апреля 2025

Мошенники придумали схему обмана россиян с долгами за ЖКХ

Мошенники используют схему с несуществующими долгами за ЖКХ для хищения денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники прибегают к схеме несуществующих долгов за ЖКХ для обмана граждан
Мошенники прибегают к схеме несуществующих долгов за ЖКХ для обмана граждан Фото:

Мошенники используют поддельные квитанции с QR-кодами для хищения денег и получения доступа к персональным данным, предоставляя информацию о несуществующих долгах за коммунальные услуги. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Мошенники для хищения денег и получения доступа к персональным данным могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги, которые предлагается оплатить по поддельным QR-кодам», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на МВД.

Злоумышленники размещают в почтовые ящики жителей поддельные квитанции, в которых указывается наличие долга по коммунальным платежам. В таких квитанциях присутствует QR-код, который при оплате переводит деньги непосредственно на счета мошенников. Кроме того, переход по QR-коду может вести на фишинговые сайты, что создает угрозу утечки личной информации.

В связи с распространением этой мошеннической схемы представители МВД настоятельно рекомендуют гражданам в случае сомнений по поводу подлинности квитанций перепроверять информацию. Это можно сделать, сравнив данные в платежном документе с ранее полученными квитанциями, или обратившись за подтверждением в управляющую компанию.

Ранее в МВД сообщили о новом виде мошенничества, где преступники обманывают россиян, предлагая якобы работу в эпизодических ролях. Мошенники размещают в интернете объявления о наборе на должности актеров массовки, предлагая помощь в трудоустройстве, пишет «Национальная служба новостей». Кандидаты, откликнувшиеся на объявление, приглашаются на собеседование. В ходе встречи мошенники делают комплименты и предлагают стать моделями. Однако, подписывая договор, якобы связанный с будущей деятельностью, жертвы не осознают, что на самом деле оформляют кредит. В результате такого обмана люди теряют суммы от 50 до 150 тысяч рублей.

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Мошенники используют поддельные квитанции с QR-кодами для хищения денег и получения доступа к персональным данным, предоставляя информацию о несуществующих долгах за коммунальные услуги. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. «Мошенники для хищения денег и получения доступа к персональным данным могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги, которые предлагается оплатить по поддельным QR-кодам», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на МВД. Злоумышленники размещают в почтовые ящики жителей поддельные квитанции, в которых указывается наличие долга по коммунальным платежам. В таких квитанциях присутствует QR-код, который при оплате переводит деньги непосредственно на счета мошенников. Кроме того, переход по QR-коду может вести на фишинговые сайты, что создает угрозу утечки личной информации. В связи с распространением этой мошеннической схемы представители МВД настоятельно рекомендуют гражданам в случае сомнений по поводу подлинности квитанций перепроверять информацию. Это можно сделать, сравнив данные в платежном документе с ранее полученными квитанциями, или обратившись за подтверждением в управляющую компанию. Ранее в МВД сообщили о новом виде мошенничества, где преступники обманывают россиян, предлагая якобы работу в эпизодических ролях. Мошенники размещают в интернете объявления о наборе на должности актеров массовки, предлагая помощь в трудоустройстве, пишет «Национальная служба новостей». Кандидаты, откликнувшиеся на объявление, приглашаются на собеседование. В ходе встречи мошенники делают комплименты и предлагают стать моделями. Однако, подписывая договор, якобы связанный с будущей деятельностью, жертвы не осознают, что на самом деле оформляют кредит. В результате такого обмана люди теряют суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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